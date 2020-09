AvaTrade introduce il MetaTrader 5

Il broker regolamentato a livello globale ha aggiunto alla sua già ampia gamma di piattaforme il MetaTrader 5, una potente piattaforma per i mercati delle divise

AvaTrade, il broker leader nel forex e nei CFD, è lieto di annunciare l'introduzione del MetaTrader 5, che si va ad aggiungere alla già ampia gamma di piattaforme di trading offerte, come la mobile app all'avanguardia di AvaTradeGO, DupliTrade, AvaOptions e altre ancora. Questa nuova aggiunta porta una delle aziende più fidate e di lunga data nel settore nel mondo di obbligazioni, azioni, opzioni vanilla e altre asset class. DUBLINO, 2 marzo 2020 /PRNewswire/ --

Il MetaTrader 5 è più avanzato del suo predecessore, più facile da usare e offre una più ampia scelta di asset. Inoltre, la piattaforma mantiene lo stesso layout di base del MetaTrader 4, riducendo quindi il tempo richiesto per familiarizzare con il nuovo software a men che non si dica.

Il MetaTrader 5 offre un numero virtualmente illimitato di azioni, obbligazioni, opzioni e future rispetto all'offerta tradizionale del MetaTrader 4, con ora più di 1200 coppie valutarie, criptovalute e CFD disponibili al trading. Gli utenti troveranno una nuova interfaccia migliorata, due nuovi tipi di ordini, un calendario economico, compatibilità con gli Expert Advisor (EA) e un potente ambiente di test per gli EA, il tutto in una piattaforma multi-lingue per la massima praticità d'uso.

"Il MetaTrader 5 fa di AvaTrade un avanguardista del trading online" ha così commentato Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade. "Crediamo in infinite possibilità e nel fornire ai nostri clienti il meglio del meglio. Questo è il motivo per cui il lancio del MetaTrader 5 è così emozionante, in quanto contribuisce a creare l'ambiente di trading che desideriamo fornire ai nostri clienti".

Informazioni su AvaTrade

AvaTrade, broker forex e di CFD regolamentato e premiato, è stato fondato nel 2006 e offre oltre 1000 strumenti finanziari, oltre ad una gamma completa di piattaforme di trading d'eccellenza e un'app all'avanguardia per il trading da mobile, AvaTradeGO. I clienti beneficiano di account manager personali, una raccolta esaustiva di materiali formativi e un supporto clienti multilingue. AvaTrade si adatta alle esigenze dei trader di qualsiasi livello e garantisce un trading sicuro con un livello di crittografia avanzato e conti completamente segregati. AvaTrade è regolamentata in nove giurisdizioni ed ha ottenuto di recente il riconoscimento di broker più regolamentato del 2020 da The European, una delle pubblicazioni economiche leader al mondo.

