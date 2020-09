È online il nuovo sito di Caffè Borbone

Napoli, 4 marzo 2020 - Caffè Borbone, azienda napoletana tra le prime per importanza sul mercato nazionale del caffè, leader per il caffè porzionato e che vanta il primato di essere tra le 300 aziende più produttive di tutta la Campania, lancia il suo nuovo sito web. Il nuovo portale, dal design moderno e accattivante ‘sfrutta’ la potenza evocativa del brand ed è pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori: quelli già fidelizzati, che intendono essere aggiornati sulle novità di Caffè Borbone, e quelli interessati in modo generico al mondo del caffè, curiosi di sperimentare un prodotto che forse ancora non conoscono.

Ecco come si esprime, il Responsabile Marketing Mario De Rosa - “Con questa operazione abbiamo voluto soddisfare le esigenze di due diversi target. Da un lato un pubblico generalista che non conosce il nostro brand e che vuole da subito una panoramica chiara sulle nostre attività e i nostri prodotti. Dall’altro, un pubblico che ci ha già scelto con convinzione e che ha un’immediata necessità di andare dritto al punto, trovando subito il prodotto che cerca.”

Caffeborbone.it è già online e consente di scoprire tutte le linee prodotto, la storia, la mission e i valori. Si tratta di un portale emozionale che racconta il prodotto in modo semplice e intuitivo, attraverso le immagini accattivanti e romantiche che riassumono la “magica emozione” che infonde il Caffè di Caffè Borbone.

Il nuovo hub virtuale di Caffè Borbone ‘user friendly’ è utile anche all’acquisto online, orientato principalmente al consumatore, grazie all’utilizzo di una tecnologia responsive, pensata per il mobile, che rende leggibile il sito su tutti gli schermi.

Il sito, orientato principalmente ai consumatori, si rivolge anche al mondo professionale, data la presenza di un catalogo multimediale capace di raccontare il prodotto nei minimi dettagli. È possibile, inoltre, scaricare immagini e schede tecniche grazie alla funzione download.

Un lavoro, che rispecchia la forte crescita aziendale, al passo con le nuove tecnologie e che dà grande rilievo alla visione green, come dimostrato dall’importanza dedicata su questo nuovo portale alla cialda compostabile, fiore all’occhiello dell’azienda napoletana, che intende perseguire, a passo spedito, la strada dell’ecosostenibilità.

Chi è Caffè Borbone: L’azienda nasce a Napoli nel 1997 come marchio della società L'Aromatika S.r.l. Caffè Borbone porta nelle case la qualità, la dedizione e la passione dell’inimitabile espresso napoletano ed è considerata una tra le aziende più importanti sul mercato nazionale del caffè.

Caffè Borbone occupa, nel consumo di porzionato, una delle primissime posizioni sul mercato. Non a caso, Financial Times inserisce Caffè Borbone tra le 1.000 aziende europee con il più alto tasso di crescita, e la identifica come la torrefazione italiana leader nella produzione di monoporzionato, che rappresenta l’80% del suo fatturato tra cialde e capsule.

Contatti:

www.caffeborbone.it