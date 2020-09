Riconoscimento Eletto Prodotto dell’Anno 2020

Milano, 05 marzo 2020

2015 – 2020: 5 anni di successi per Oknoplast nell’ambito di Eletto Prodotto dell’Anno, il Premio all'Innovazione basato esclusivamente sul voto di 12.000 consumatori*.

Da quando la categoria Finestre è stata introdotta in questo riconoscimento, il brand è riuscito ad aggiudicarsi il Premio. Forte di un bouquet prodotti che vanta spiccate caratteristiche tecniche e di design, forte di un passaparola tra i consumatori e di una capillare rete vendita composta da rivenditori Premium Partner e negozi monomarca, Oknoplast ha brillato con i suoi infissi e i rivestimenti creati ad hoc per tutte le esigenze.

Oggi il brand si aggiudica il Premio Eletto Prodotto dell’Anno 2020 con ecoNATURA. Questa gamma di rivestimenti effetto legno ha conquistato i consumatori con tutta la sua bellezza e il calore del vero legno.

In un contesto che crede sempre di più nell'estetica e nel design, il Gruppo ha pensato bene di inserire un prodotto che sposi perfettamente i gusti e le richieste del mercato. L’effetto tridimensionale delle venature, l’esattezza dei cromatismi e la superficie opaca di questi rivestimenti trasmettono il senso di calore del vero legno, senza però avere i limiti di quest’ultimo. I rivestimenti ecoNATURA resistono ai graffi, all’usura e all’attacco di agenti esterni assicurando longevità ai serramenti e facile manutenzione. Niente più rinunce: una finestra in “vero legno” ma con i migliori vantaggi del Pvc! I serramenti di ogni abitazione grazie ad ecoNATURA possono avere vita nuova ed essere perfettamente in linea con i trend più in voga nel mondo dell'home décor.

Oknoplast dunque si rivela un leader non solo nell’ambito dell’innovazione, ma anche nella capacità di rispondere alle richieste del mercato, di interpretare i gusti dei consumatori e di anticipare le tendenze in voga.

“E’ la nostra quinta vittoria consecutiva e per noi è davvero sorprendente” afferma Margherita Sarbinowska – Marketing Manager Italia. “Un successo e una soddisfazione che ci stimolano a realizzare prodotti sempre più innovativi e in perfetta sintonia con i tempi e le richieste. E’ fondamentale non perdere mai di vista l’obiettivo: il riscontro positivo da parte dei nostri clienti ”.

In attesa di presentare al grande pubblico nuovi prodotti, Oknoplast inizia l’anno in salita e con un segno positivo anche grazie al riconoscimento Eletto Prodotto dell’Anno 2020.

* Ricerca PdA©/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it cat. Finestre

