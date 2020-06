Emergenza Coronavirus: Tutti i punti vendita Multicedi in linea con le disposizioni governative

Caserta, 10 marzo 2020 – Operative anche nei punti vendita e cash & carry di Multicedi le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Le disposizioni per gli esercizi commerciali, previste dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020, sono state implementate da ulteriori ordinanze emesse da molti sindaci della regione Campania.

Multicedi, titolare dei marchi Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka, Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn, ha trasmesso ai suoi oltre 500 punti vendita le indicazioni da osservare per garantire sicurezza e igiene. In particolare, si prevede che la pulizia straordinaria e la disinfezione delle superfici e degli ambienti possa essere fatta anche in forma autonoma e non necessariamente avvalendosi di una ditta esterna, è obbligatorio esporre l’avviso dell’avvenuta sanificazione dei locali e mettere a disposizione del personale e dei clienti flaconi di igienizzante per le mani.

È obbligatorio usare guanti monouso e mascherine ed esporre l’opuscolo con i comportamenti corretti da seguire. Occorre garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti (utilizzando gli elimina-code ai banchi, le strisce gommate a pavimento, cartelli informativi) e l’adozione di misure mirate a consentire un accesso contingentato ai punti vendita.

Il rispetto di queste regole da parte di tutti può mettere al riparo da ulteriori contagi e, soprattutto, ridimensiona allarmismi e forme di “terrorismo” psicologico. La prudenza, il buon senso e il senso di comunità, sono le prime, efficaci, armi per contrastare l’avanzata del Coronavirus.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Top 300 Campania, indagine condotta dal leader della consulenza PwC, Multicedi S.r.l. è la sesta impresa della Regione per fatturato, seconda nel settore della GDO. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre al marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

