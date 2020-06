La formula di Eurospin per una spesa intelligente e sicura

San Martino Buon Albergo (VR), 16 Marzo 2020. Eurospin, la catena di distribuzione alimentare interamente italiana, leader nel canale discount, mette in atto una serie di misure straordinarie per agevolare la spesa in sicurezza dei propri clienti. Inoltre, stanzia un premio di 100€ in buoni spesa per i dipendenti dei punti vendita e stipula un’assicurazione per l’emergenza Corona-virus per tutti i dipendenti.

Per affrontare quest’emergenza sanitaria che non ha precedenti nella storia recente, Eurospin ha messo in atto una serie di misure straordinarie.

1. Eurospin si impegna tutti i giorni ad approvvigionare i propri punti vendita attraverso un sistema logistico capillare.

2. Eurospin mantiene i consueti orari di apertura, compresi il sabato e la domenica, anche nei rari casi in cui i punti vendita si trovano all’interno di centri commerciali.

3. Eurospin sta dotando il personale di cassa dei 1.200 punti vendita sul territorio italiano di dispositivi di sicurezza: guanti monouso, disinfettante e mascherine protettive.

4. Gli addetti dei negozi Eurospin sono tenuti a far rispettare la distanza di sicurezza tra i clienti e il divieto di assembramento, se necessario limitando il numero di persone presenti contemporanea-mente all’interno dei punti vendita.

5. Eurospin ha deciso di riconoscere il carattere eccezionale del lavoro dei propri dipendenti in prima linea nei punti vendita, erogando un premio straordinario di 100€ in buoni spesa agli addetti che lavorano nei negozi.

6. Eurospin stipula per tutti i dipendenti un’assicurazione di emergenza in caso di infezione da COVID-19, che prevede un’indennità di ricovero, un’indennità di convalescenza e misure di assistenza nei 14 giorni post ricovero.

