Nasce “SicurInsieme” - il gruppo d’acquisto di luce e gas per scegliere l’offerta più conveniente e assistere i consumatori nel lungo periodo

18 marzo 2020, Roma - Unione Nazionale Consumatori (consumatori.it), l’associazione che tutela i diritti dei consumatori italiani dal 1955, e Selectra (selectra.net), l’azienda che mette a confronto le tariffe delle utenze domestiche, hanno unito le loro forze per creare “SicurInsieme”, il gruppo d’acquisto di energia ideato per supportare i consumatori nel passaggio al Mercato Libero e assisterli nel lungo periodo. Le preiscrizioni sono aperte (luce-gas.it/sicurinsieme) sia per gli utenti privati, che per piccole e medie imprese e condomini.

Il gruppo d’acquisto SicurInsieme è stato pensato per aiutare i consumatori nel passaggio al Mercato Libero dell’Energia che, con la fine del Servizio di Maggior Tutela, diventerà obbligatorio per i clienti privati da gennaio 2022 e per le PMI già dall’inizio dell’anno prossimo.

La maggior parte delle tariffe di luce e gas sul Mercato Libero hanno una durata limitata: di solito le condizioni iniziali dell’offerta sono valide per un anno dall’attivazione dopodiché il fornitore ha la possibilità di cambiarle, con l’unico obbligo di comunicarlo preventivamente al consumatore. A questo punto l’utente può effettuare una scelta alternativa (cambiando tariffa o fornitore) o, come spesso avviene, accettare automaticamente i nuovi termini contrattuali.

Per tanti consumatori questa mancanza di stabilità a lungo termine è una fonte di incertezza e rappresenta un ostacolo per il passaggio al Mercato Libero. Nell’ambito del gruppo d’acquisto, Unione Nazionale Consumatori e Selectra si impegneranno non solo a negoziare un’offerta iniziale conveniente, verde e trasparente, ma anche a rinegoziarla di anno in anno, garantendo condizioni contrattuali sempre favorevoli per i consumatori.

L’Unione Nazionale Consumatori si impegna a tutelare gli interessi degli utenti, assicurando che il servizio clienti da parte delfornitore sia tempestivo ed efficiente, garantendo una fatturazione trasparente e gestendo eventuali controversie tramite un canale preferenziale. “Il Mercato Tutelato ha accompagnato i consumatori italiani per tanti anni, dando loro sicurezza e stabilità nel lungo periodo, - ha commentato il Presidente di UNC Massimiliano Dona. - Ora, con SicurInsieme, il nostro obiettivo è quello di aiutare i consumatoriad effettuare un passaggio consapevole, sereno e conveniente al Mercato Libero, assicurando la convenienza, la trasparenza e la giusta assistenza nel lungo termine”.

Selectra, a sua volta, metterà a disposizione dei consumatori la sua expertise del settore, gestendo la parte tecnica per garantire un processo di adesione sicuro e affidabile. “Il Mercato Libero dell’energia offre tante opportunità, ma a volte il consumatore non si sente abbastanza informato e sicuro di fare la scelta giusta, - ha commentato Antoine Arel, co-fondatore di Selectra Italia. - Con Unione Nazionale Consumatori, ci impegneremo a scegliere il fornitore che offrirà condizioni migliori, basandoci sulla nostra esperienza pluriennale nell’ambito del confronto delle offerte luce e gas”.

La scelta del fornitore per il gruppo d’acquisto avverrà tramite un’asta riservata ad un numero ristretto di fornitori preventivamente selezionati e in grado di rispettare i requisiti previsti dal gruppo d’acquisto. L’asta si svolgerà a fine maggio, valutando le offerte proposte sulla base di alcuni elementi fondamentali tra cui la durata dell’offerta e il prezzo fisso e conveniente, trasparenza, chiarezza e semplicità dei contratti e della fatturazione, l’assistenza dedicata agli aderenti al gruppo d’acquisto, la sostenibilità ambientale delle offerte.

Le preiscrizioni al gruppo d’acquisto, di carattere non-vincolante, sono già aperte sul sito luce-gas.it/sicurinsieme.

Unione Nazionale Consumatori

Unione Nazionale Consumatori (consumatori.it) è la prima associazione di consumatori nata in Italia. La sua fondazione risale al 1955 ad opera di Vincenzo Dona (1930-2006), riconosciuto pubblicamente come il fondatore del consumerismo italiano. E’ indipendente da partiti politici e sindacati e ha come finalità esclusiva la tutela e la rappresentanza dei consumatori, perseguite attraverso le proposte di nuove leggi e l’attività di assistenza, informazione, educazione e orientamento rivolta ai cittadini attraverso i propri sportelli.

Selectra (selectra.net) è un servizio che aiuta milioni di italiani, privati e aziende, a scegliere il loro fornitore di luce, gas, telefonia e internet. Mette a disposizione dei consumatori un servizio personalizzato e gratuito, selezionando le proposte più adatte alle loro esigenze ed accompagnandoli nella gestione delle pratiche contrattuali.

