Emergenza Coronavirus: domenica 22 marzo 2020 Multicedi chiude in Campania i punti vendita Decò

Caserta, 20 marzo 2020 – Multicedi, titolare del marchio Decò, in linea con l’iniziativa presa dalla maggior parte delle aziende della Grande Distribuzione in Campania, annuncia che domenica 22 marzo 2020, i punti vendita Decò a gestione diretta rimaranno chiusi. All’iniziativa aderiscono anche numerosi punti vendita in affiliazione.

La chiusura, rende noto l’azienda, si basa sulla necessità di garantire al personale una pausa di riposo in considerazione del particolare impegno che i turni di lavoro impongono in questo periodo di emergenza, alla luce anche del fatto che non vi sono ad oggi problemi di approvvigionamento delle merci.

Per maggiori informazioni sui singoli punti vendita aderenti, consultare il sito:

www.supermercatideco.it

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Top 300 Campania, indagine condotta dal leader della consulenza PwC, Multicedi S.r.l. è la sesta impresa della Regione per fatturato, seconda nel settore della GDO. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre al marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

