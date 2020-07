Eurospin si sta già attivando per i buoni spesa dedicati alle famiglie più bisognose

San Martino Buon Albergo (VR), 31 Marzo 2020.

Eurospin, la catena di distribuzione alimentare interamente italiana, leader nel canale con 1200 punti vendita su tutto il territorio nazionale, si sta muovendo per dare seguito alla richiesta del Governo in merito ai buoni spesa per le famiglie più bisognose. Eurospin ha fin da subito dato la pro-pria disponibilità a incrementare il valore dei buoni messi a disposizione dai Comuni per le famiglie. Si tratta di un impegno concreto che Eurospin Italia vuole aggiungere a tutte le iniziative fino ad ora attivate per contra-stare l’emergenza.

La sede di Eurospin Italia illuminata dal tricolore in segno di solidarietà, nel comune impegno a vincere la sfida del Covid-19

