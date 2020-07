Crescita record per Trend-Online (Le Fonti) che consolida la propria posizione sul mercato

Oltre 20 milioni di pagine viste e 5 milioni di utenti unici. Trend-Online non registra battute d’arresto nonostante la situazione di emergenza e si riconferma tra i primi 5 quotidiani online di economia e finanza in Italia

Milano, 3 aprile 2020 – Non accenna a fermarsi il successo di Trend-Online, il portale economico-finanziario che in breve tempo è riuscito a posizionarsi come uno dei più importanti riferimenti nel mondo dell'economia e della finanza, grazie alla sua specializzazione in news di borsa.

I risultati registrati in questi mesi hanno evidenziato un esponenziale trend di crescita che ha superato perfino gli obiettivi che la società si era prefissata. Le oltre 6 milioni di pagine viste sono rapidamente passate a 8 milioni e hanno continuato ad aumentare per approdare infine all’invidiabile cifra di 20 milioni. Il portale può inoltre vantare 5 milioni di utenti unici altamente profilati.

“Si è trattata di una crescita veloce, andata consolidandosi mese su mese, che ha portato Trend-Online a passare da 3,5 milioni di pagine viste di aprile 2019 ai 20 milioni attuali, con un incremento del 571%”. Ha commentato Marco Gruden, Fondatore e Direttore di Trend-Online. “Non solo numero di pagine in crescita, ma anche il numero di utenti unici, che nello stesso periodo sono passati da 600.000 a oltre 5 milioni con un incremento del 833%”.

Il mese scorso è stata rinnovata completamente la modalità responsive che consente di adattarsi automaticamente a tutti i dispositivi di navigazione (pc, tablet, smartphone). Trend-Online è ora in grado di offrire al visitatore un’esperienza di navigazione molto più semplice e funzionale, grazie a tempi di caricamento estremamente più rapidi. Il miglioramento della tecnologia del responsive web design è in linea con la crescente esigenza degli utenti di fruire dei contenuti Internet attraverso dispositivi mobili.

“Raggiungere i nostri traguardi ci incentiva a fissarne altri, ancora più ambiziosi” ha dichiarato il presidente di Le Fonti, Guido Giommi. “se il settore al momento sta registrando crescite medie del 50%, noi le abbiamo triplicate. Puntiamo adesso ad arrivare a 25 milioni di pagine viste al mese e 8 milioni di utenti unici. È un progetto ambizioso, ma abbiamo più volte dimostrato di essere in grado raggiungere il traguardo e di poterlo superare”.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

