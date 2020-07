Nasce il nuovo portale interamente dedicato agli

Quanto è importate possedere uno store on-line? Quanto costa realizzare un e-commerce? Queste sono solo due delle infinite domande che gravitano attorno al mondo della vendita web.

Ci troviamo in un mondo sempre più connesso, grazie soprattutto agli attuali sistemi che abbiamo a disposizione. Fino ad oggi il mondo della vendita web è sempre stato percepito come un plus, un valore non sempre necessario anche se in forte crescita.

Cosa succederà dopo l’attuale crisi dovuta al COVID-19? Questa è sicuramente una prima risposta, una risposta che fa capire che il plus è diventato l’ordinario! Si potrebbe dire o ci sei o sei out!

L’e-commerce è e sarà la strada che permetterà alle aziende di vendere senza fermarsi, di continuare a fatturare anche nei momenti di difficoltà. Oggi on-line troviamo molti siti che parlano di e-commerce, ma nessuno focalizzato al 100% sull’argomento e soprattutto nessuno che possieda articoli di valore e competenze sulla tematica.

Questi ed altri, sono i motivi che hanno portato alla nascita di focusecommerce.it, un portale italiano interamente verticale e dedicato a chi vende o desidera iniziare a vendere on-line.

A caratterizzare la nuova testata web è la costante e continua presenza di contenuti originali, quotidianamente aggiornati e realizzati da professionisti di livello che lavorano in questo campo.

Non un semplice sito, non un banale blog, ma un luogo nel quale attingere informazioni e che permette di entrare in contatto con figure aziendali di alto livello.

A creare Focus Ecommerce è stata la Fattoretto Srl, l’agenzia veneta operativa da anni nel mondo del digital marketing e specializzata in consulenza SEO e digital PR che crede fortemente nel valore e nella forza del digitale.

Nasce nella scia del fratello maggiore FocusMO, una piattaforma digitale che sviluppa iniziative di comunicazione di agenzie e aziende.

Da oggi il mondo degli e-commerce ha finalmente un punto di riferimento, il suo nome è Focusecommerce.it

Ufficio Stampa Fattoretto srl

SEO e Agenzia Digital PR

www.massimofattoretto.com