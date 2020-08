BPER Banca, luci tricolori accese sulla facciata della sede di viale Cappuccini

Lanciano, 28 aprile 2020 - Dalla sera del 24 aprile e fino al 2 giugno le luci tricolori illuminano la facciata del palazzo in cui ha sede la Direzione regionale Abruzzo-Molise di BPER Banca in viale Cappuccini 76 a Lanciano.

L'iniziativa segue quanto già realizzato a Modena, con l’illuminazione della torre del Centro servizi dell’Istituto e delle pareti esterne dell'auditorium BPER Forum Monzani, ma anche a Bologna e Matera.

Un gesto simbolico di vicinanza e incoraggiamento, che insieme con l'impegno concreto messo in campo dal Gruppo bancario a sostegno di imprese e famiglie vuole testimoniare i valori dell'unità e della responsabilità nella battaglia che tutto il Paese sta combattendo in questi mesi.

Di fronte a un evento senza precedenti come l'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dalla diffusione del Covid-19, il Gruppo BPER ha immediatamente avviato numerose iniziative tese a tutelare la salute di dipendenti e clienti, così come a sostenere famiglie, imprese, professionisti e operatori economici attraverso plafond di finanziamenti diversificati in base alla esigenze. Sempre a livello di Gruppo sono state finora deliberate donazioni per oltre un milione di euro, destinate all'acquisto di strumenti necessari alle terapie intensive e a interventi assistenziali nei territori serviti.

Per info: www.bper.it