Bar e gelaterie all'aperto per fronteggiare l'emergenza COVID, il banco KART di Frigomeccanica: una risposta concreta

Teramo 11/05/2020 - A causa del lockdown dovuto al Coronavirus, molte attività sono state costrette a chiudere, incidendo molto sul reddito di quei lavoratori che, improvvisamente, si sono trovati senza più un posto fisso. I primi due mesi, quelli riguardanti la Fase 1, non sono stati per niente facili, poiché molti si sono trovati in serie difficoltà economiche a causa del fatto che la riapertura dei loro locali fosse negata da decreti governativi che avevano come priorità quella di preservare la salute dei cittadini.

Al termine di questa situazione di stallo, si intravede uno spiraglio di luce che segna il primo passo verso una lenta ripresa dell'economia del Paese. Anche il settore della ristorazione, con bar e ristoranti in prima linea, inizia a pensare a nuove modalità di organizzazione che possano consentire loro una rapida riapertura e, allo stesso tempo, la totale messa in sicurezza dei clienti.

Non è semplice trovare alternative valide alle tradizionali modalità di gestione, tuttavia, si sta lavorando intensamente per assicurare il meglio ai cittadini. Attraverso questo articolo, verrà analizzato nel dettaglio questo argomento, fornendo tutte le informazioni necessarie e evidenziando anche alcune proposte utili per la riapertura delle attività di ristorazione, una su tutte il banco Kart.

Riapertura dei ristoranti

Negli ultimi giorni, si sono tenute molte riunioni per discutere della situazione del Paese e definire i passi da seguire per la riapertura delle attività lavorative, in modo da risollevare l'economia. Il premier Giuseppe Conte ha indicato le tappe della Fase 2, che prevedono novità anche per il settore della ristorazione.

In particolare, dal 4 maggio 2020, bar e ristoranti hanno riaperto, ma solo per effettuare consegne a domicilio e modalità di asporto. In questi giorni, però, si sta vagliando l’ipotesi della riapertura definitiva dei locali al pubblico, con decorrenza dal 18 maggio, con nuove norme da rispettare e nuove modalità con cui dovranno organizzarsi.

I dati allarmanti del Coronavirus

Quello della ristorazione è uno dei settori più in crisi, che registra forse i dati più allarmanti, con danni economici non semplici da recuperare. La riapertura non si prospetta come una fase semplice, anche perché le perdite di festività come la Pasqua, la Festa della Liberazione e la Festa dei lavoratori, sono state enormi, con incassi mancati che avrebbero fatto la differenza per molte famiglie.

Anche i bar, così come i ristoranti, dovranno seguire delle regole stringenti e adattarsi alle misure che il governo definirà. Anche in questo caso, per quanto possa esserci un sospiro di sollievo dovuto alla riapertura, le nuove misure non saranno di certo economiche per gli imprenditori che si troveranno a dover affrontare molti costi per sanificare i propri locali e per dare la massima sicurezza ai clienti.

Il banco Kart come risposta alle preoccupazioni post-ripresa

Una soluzione molto comoda e utile per il post Coronavirus, potrebbe essere quella di utilizzare il banco bar modello KART di Frigomeccanica, che può essere facilmente spostato e sanificato, consentendo ad attività come bar e gelaterie di trasferirsi in spazi aperti. KART è composto da una struttura interamente in acciaio e le sue caratteristiche principali sono leggerezza e facilità di trasporto, che rende più semplice lo spostamento esterno. La struttura di base è in acciaio verniciato a polvere ed è “pallettizzata”, prevedendo trasferimenti su mezzi con sollevatori traspallet o carrelli elevatori.

In virtù delle sue dimensioni, che risultano essere poco ingombranti, questo banco può andar bene ovunque ed è caratterizzato da uno splendido design. Si classifica come un prodotto estremamente funzionale, una risposta concreta alle preoccupazioni post-ripresa del settore ristorazione.

La struttura è autosufficiente per quanto riguarda l’alimentazione di lavabo e rubinetto, collegati a serbatoi di accumulo interni per acqua pulita ed acqua di scarico, gli elementi refrigeranti e l'illuminazione a led possono essere alimentati con tensione di rete o generatori di elettricità mobili.

Questo arredo da esterni può essere allestito con predisposizione per macchina caffè, con workstation per cocktail, con pozzetti per gelato a glicole o ventilati e con vetrine gelato di varia dimensione e capienza.

Oltre che come angolo buffet per bar e ristoranti, è l'ideale sia per aeroporti, parchi giochi, aree di servizio e tanto altro ancora. Un mobile bar rivoluzionario integrato con una vasta gamma di accessori, ognuno pensato per soddisfare le diverse esigenze lavorative e per andare incontro alle necessità dei gestori.

Il banco KART non stona con alcun tipo di arredamento ed è possibile personalizzarlo con grafiche e disegni particolari, così da renderlo più abbinato con lo stile del locale. Conservare gli alimenti non sarà un problema, poiché include uno spazioso frigorifero, con possibilità di regolare la temperatura con un controllo elettronico, adatto per ogni tipo di prodotto. Infine, ha dei contenitori-tramoggia molto pratici e utili per raccogliere i fondi di caffè sia di macchine automatiche che di quelle tradizionali.

L'azienda produttrice ha pensato anche al periodo post COVID, progettando il sistema d'arredo mobile in modo tale da poter essere facilmente convertito in un normale arredo bar da interni, attraverso la rimozione di ruote e copertura.

Quando potranno riaprire bar e ristoranti

I bar e i ristoranti sono gli ultimi della lunga lista per la riapertura e dovranno organizzarsi nel migliore dei modi per evitare ripercussioni finanziari e legali.

Bisognerà far mantenere le distanze di un metro, separando i tavoli con precisione, per evitare di creare problemi per la salute dei clienti. Questo comporterà inevitabilmente anche una riduzione del numero dei coperti. Anche molti dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro, poiché riduzione dei coperti implica una diminuzione della domanda e, di conseguenza, del personale.

