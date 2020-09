Venerdì 29 maggio si svolgerà la 42esima edizione del Premio “Carlo Casalegno, organizzato dal Rotary Club Roma Nord Ovest in modalità on line su Zoom.

Roma, 28 maggio 2020- Quest'anno il Comitato Organizzatore, ha preso in considerazione le categorie professionali che hanno certamente dato un fondamentale contributo nel curare e contenere il Covid 19. E' stato deciso, infatti, di premiare i tre ordini professionali, quello dei medici, del personale infermieristico e dei farmacisti, che hanno dato un eccezionale contributo, anche nel numero delle vittime, alla lotta al Coronavirus.

Il premio è nato nel 1980 come premio giornalistico. Negli anni ha acquistato grande importanza ed ha avuto il Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, della Provincia, oggi Città Metropolitana. Sono state premiate tutte le più grandi firme del giornalismo, che hanno realizzato il loro modo di fare informazione, avvicinandosi all’ideale del servire, senza interesse personale, cui si ispira il comportamento rotariano.

Giunti alla 29° edizione è stata ampliata la scelta, in casi eccezionali, a categorie professionali diverse dal giornalismo, ritenendo che l’impegno al rispetto dei principi etici fondamentali per una società, sia realizzabile anche al di fuori del giornalismo. Così è stato per alcune edizioni straordinarie nelle quali sono stati premiati l’Associazione Medici Senza Frontiere, l’Istituto Mario Negri, i Carabinieri del NOE.

Visto l'eccezionalità della pandemia in corso, si è deciso di premiare coloro che hanno combattuto il Covid a difesa della popolazione: medici, farmacisti e infermieri.

Il Rotary Club Roma Nord Ovest, in conformità agli scopi del Rotary International, intende pertanto dare, con questa manifestazione, un contributo alla costruzione di una società migliore.

Interverranno:

Alessandra Ianni Alice

Presidente del Club Rotary Roma Nord Ovest

Giulio Bicciolo

Governatore del Distretto 2080

Giovanbattista Mollicone

Governatore eletto del Distretto 2080

Simona Baldassarre

Parlamentare europeo

Beatrice Lorenzin

Parlamentare

Marco Di Fonzo

Presidente giornalisti stampa parlamentare

Margherita Di Rauso

Filippo Anelli

Presidente federazione nazionale ordine medici

Ausilia Pulimeno

V. Presidente federazione nazionale

Andrea Mandelli

Presidente Federazione Ordini Farmacisti

Modera: Enrico Morbelli

Giada Gibilaro

Ufficio Stampa

Distretto Rotary 2080

Mob. 3388258095