Decò, nuova apertura maxistore a Manziana il 16 giugno

Pastorano (CE), 12 giugno 2020 - Il 16 giugno a Manziana (RM) apre il nuovo Decò Maxistore. Il punto vendita, che sorge a pochi chilometri dal Lago di Bracciano, con i suoi oltre 1.000 metri quadri di area vendita, oltre 10mila referenze e un ampio parcheggio, è dotato – tra gli altri – dei reparti panetteria, macelleria e salumeria con gastronomia, aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20.30.

Il nuovo Decò Maxistore, situato alle porte della cittadina laziale, in via dei Platani 18/A, si inserisce perfettamente nel programma di espansione varato da Multicedi negli ultimi mesi che, per ciò che concerne la regione Lazio, ha visto numerose aperture concentrate nelle province di Roma e Latina.

“Nonostante il periodo di emergenza e di difficoltà dell’imprenditoria, – spiega Angelo Merola responsabile marketing Multicedi – siamo riusciti a portare avanti il nostro programma di aperture e abbiamo continuato ad espanderci, creando nuovi posti di lavoro. Con l’apertura del Decò Maxistore di Manziana, intendiamo aprirci a una zona piuttosto vasta, che si espande dalle rive del Lago di Bracciano fino alle porte del viterbese. Decò è un marchio tutto italiano che punta sui alcuni valori caratterizzanti, nei quali abbiamo creduto fermamente sin dal battesimo dell’insegna, avvenuto nel 2006: un prodotto a marchio riconosciuto, un’offerta attenta alle peculiarità locali e un servizio che i nostri clienti possano percepire come vicino e familiare ogni volta che tornano a far spesa nei nostri supermercati.”

Il Decò Maxistore a Manziana è il 44esimo punto vendita Multicedi del Lazio, dove l’azienda è già presente con i marchi SeBón e SuperRisparmioso.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC del gennaio 2020, Multicedi è leader GDO in Campania con una quota di mercato del 17,38%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 21,75% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e SeBón. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VéGé per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

Per informazioni:

Ufficio stampa

Adnkronos Comunicazione per Multicedi

Fabrizio Galassi

06.5807568 - 366 6722512

fabrizio.galassi@adnkronos.com

Fabio Valli

02 7636645 – 3441281966

fabio.valli@adnkronos.com

Responsabile Ufficio Marketing Multicedi

Angelo Merola

0823.507111