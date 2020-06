Il nuovo Vehicle Build di LexisNexis Risk Solutions e il sistema di classificazione degli ADAS offrono alle compagnie assicurative informazioni sulla sicurezza dei veicoli a livello di numero di telaio (VIN).

Gli Assicuratori italiani stanno testando i dati sulla sicurezza del veicolo per la determinazione dei prezzi

LONDRA, 18 giugno 2020 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions, leader nella fornitura di dati, analisi e tecnologia per il settore

assicurazioni

, ha creato una soluzione per aiutare le compagnie assicurative in Italia a valutare meglio le caratteristiche specifiche dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (Advanced Driver Assist System, ADAS) e le caratteristiche di sicurezza dei veicoli per la determinazione dei prezzi e la sottoscrizione delle polizze. Sviluppato specificamente per il settore Assicurazione Auto, Vehicle Build di LexisNexis® è ora disponibile per essere testato per il mercato italiano.

Le case automobilistiche sviluppano e implementano continuamente nuove caratteristiche ADAS e promuovono la loro efficacia nella riduzione degli incidenti.Ad oggi, identificare l'esatto equipaggiamento di un veicolo nello stilare una polizza assicurativa auto rappresenta una sfida per gli assicuratori, poiché ogni casa automobilistica ha creato una terminologia, definizioni e strutture di denominazione uniche e proprie per le caratteristiche ADAS. Inoltre, molti componenti non sono ancora parte della dotazione standard e devono essere scelti come opzione specifica quando il veicolo è nuovo.

Per affrontare questa sfida, i Data Scientist di LexisNexis Risk Solutions hanno sviluppato un Sistema di classificazione degli ADAS usando il machine learning per scansionare milioni di linee di dati sui veicoli delle case automobilistiche, al fine di sequenziare e classificare in maniera logica le caratteristiche di sicurezza dei veicoli e il loro funzionamento o scopo previsto. Stando alla base di LexisNexis Vehicle Build, questo aiuterà gli assicuratori a tenere conto della presenza di tali dati nel definire i prezzi, le rettifiche e i rinnovi e a stabilire le differenze nel profilo di rischio associato ai veicoli che hanno queste caratteristiche di sicurezza.

Christian Kuhn, Vice President of Business Development, Europe, Insurance, LexisNexis Risk Solutions afferma che "Le case automobilistiche sviluppano e implementano continuamente nuove caratteristiche dei sistemi ADAS e promuovono la loro efficacia nella riduzione degli incidenti. Pertanto il nostro obiettivo è dare al settore assicurativo la sicurezza di determinare un prezzo o creare prodotti con un nuovo livello di informazioni sulla costruzione del veicolo, che rifletta la crescente presenza degli ADAS nel parco auto italiano. Abbiamo investito in modo significativo, raccogliendo e normalizzando i dati ADAS, esaminandoli attraverso la lente delle sottoscrizioni, per dare al settore nuove informazioni incentrate sui veicoli per la determinazione dei prezzi e la sottoscrizione delle polizze".

Sfruttando le informazioni proprietarie e mirate provenienti dal sistema di classificazione, LexisNexis Vehicle Build sta attualmente testando i dati reali sulle performance e sui sinistri per aiutare gli assicuratori a classificare le prestazioni dei diversi sistemi ADAS e, pertanto, prendere migliori decisioni in fase di sottoscrizione. La soluzione, disponibile in produzione nel corso di quest'anno, fornirà agli assicuratori l'accesso a queste caratteristiche ADAS a livello di numero di telaio, per confermare ciò che è effettivamente di serie e non solo disponibile come optional, nonché confermare il tipo e la combinazione delle funzioni ADAS.

I veicoli costruiti dal 2014 sono considerati come appartenenti all'"era ADAS", in quanto in quell'anno è cresciuta ampiamente la presenza dei sistemi ADAS nelle auto nuove. Come previsto, questa tendenza è continuata e, secondo SBD Automotive, in tutta Europa il numero medio di funzionalità ADAS offerte su un determinato nuovo modello è aumentato da 4,2 nel 2017 a 7,1 nel 2020. Questo rappresenta un tasso di crescita annuale del 19,1%, ma LexisNexis Risk Solutions ha scoperto che le compagnie assicurative devono tenere in considerazione qualcosa in più del semplice numero di caratteristiche ADAS offerte. Vehicle Build conferma l'effettiva dotazione e non solo la disponibilità. La ricerca interna di LexisNexis dimostra che i tipi e le combinazioni delle caratteristiche ADAS possono fornire una maggiore precisione nella gestione del rischio assicurativo.

LexisNexis Risk Solutions aiuta le compagnie assicurative più importanti a innovare, sfidare lo status quo e migliorare i risultati. Sfruttando le nostre profonde conoscenze nel campo assicurativo, le tecnologie rivoluzionarie, la ricchezza dei dati e analisi potenti attraverso un unico punto di accesso, consentiamo ai nostri clienti del campo assicurativo di prendere decisioni più accurate e rafforzare le loro relazioni con i consumatori.

LexisNexis Risk Solutions è tra i maggiori fornitori di dati per il settore assicurativo con oltre 30 anni di esperienza e un'attività globale che copre Stati Uniti, Spagna, Brasile, Cina, Regno Unito e Irlanda. Ci impegniamo a garantire il massimo livello di gestione dei dati, sicurezza delle informazioni, privacy dei dati e standard normativi.

