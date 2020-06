Ecommerce al tempo del coronavirus: una lezione per il futuro delle aziende online

Pescara, 25/06/2020 – Lo studio della Casaleggio Associati - E-commerce in Italia 2020 - mostra che il 54% delle aziende con uno shop online ha visto calare il proprio fatturato a causa del Coronavirus.

Anche se le persone sono rimaste a casa, e potevano acquistare solo su internet, non tutte le aziende con un sito di vendita online sono riuscite a recuperare il mancato introito.

Anzi, solo il 21% ha incrementato il fatturato. Nonostante questo dato contrastante con la percezione reale, il sito web per vendere online resta una frontiera interessante ma non sempre facile da affrontare.

Non basta avere un ecommerce per vendere online

Questo è il punto di partenza sottolineato anche da Genesi Web Agency, che si occupa da sempre di ecommerce e vendita online: molti siti web non funzionano, non vendono online.

Questa osservazione si fonde con un altro dato interessante della ricerca. Vale a dire la forbice con la quale si differenzia la perdita o il guadagno: chi ha perso fatturato lo ha dimezzato. Chi ha beneficiato dell’aumento di traffico sul web ha incassato molto.

Ma spesso ha avuto un aumento difficile da gestire, con un +96% di incremento medio in settori come l’intrattenimento online e la formazione, o i negozi online di alimentari.

Ciò è avvenuto anche a causa dell’interesse rivolto verso determinati beni, ma anche a causa di una strategia poco efficace in termini di promozione e definizione dell’ecommerce.

Il vero problema, a prescindere dagli interessi che le persone possono dimostrare per un determinato settore, riguarda la difficile relazione che spesso gli imprenditori hanno con l’idea stessa di ecommerce. Infatti, non basta creare un sito web capace di acquisire ordini ma bisogna lavorare in modo che l'e-commerce diventi un nuovo modo per intendere la vendita. Nella maggior parte dei casi questo non avviene. Per diversi motivi.

L’ecommerce ha bisogno di promozione

In primo luogo bisogna superare l’idea che un ecommerce possa vendere da solo nel momento in cui viene messo online. In una situazione come quella del lockdown dovuta al COVID-19 tutte le aziende hanno avuto la stessa idea: investire online.

Questo è un buon punto di partenza ma si arriva sempre tardi se le azioni si decidono anche un solo giorno dopo l’inizio della crisi. Il vero lavoro di promozione ecommerce - su social media, newsletter, blog, motori di ricerca, etc. - va fatto prima della reale esigenza.

L’autorevolezza di un brand che vende online non si costruisce in un giorno ma nel corso dei mesi, degli anni addirittura. E la buona promozione può funzionare solo se dietro c’è un nome capace di garantire fiducia. Soprattutto nelle situazioni di emergenza.

Ecco perché Genesi Web Agency accompagna i propri clienti verso un percorso che non riguarda solo la creazione del sito ecommerce, ma anche la promozione online attraverso tutte le dinamiche necessarie - blogging, SEO, content marketing, Digital PR e link building - per ottenere risultati.

Il sito web è pensato per esserci sempre?

Qui ci avviciniamo al secondo punto, ovvero quello della capacità di un ecommerce di affrontare anche i mari tempestosi. Il report della Casaleggio è chiaro su questo passaggio:

“Le aziende con incrementi importanti delle vendite hanno iniziato a limitare gli ordini per persona o ad aumentare il costo per ordine per cercare di ottimizzare le consegne. Alcuni negozi di alimentari e supermercati hanno iniziato a limitare gli acquisti alle categorie deboli per la quantità di clienti”.

Chiaramente queste dichiarazioni riguardano situazioni particolari, in cui l’emergenza ha rallentato tutto. Anche il lavoro di consegna fisica del bene: durante il periodo di massimo lockdown era difficile muoversi in strada con i ritmi delle ordinazioni, e la visione futuristica di un Amazon in grado di consegnare i pacchi tramite droni appariva come una profezia.

Usciti dalla fase più dura di questa tragedia il problema di base, per gli ecommerce e le aziende che vogliono vendere online, rimane: la struttura che si trova alla base della transazione è in grado di reggere il confronto con condizioni estreme?

Questa è stata una situazione particolare, ma chi vuole fare la differenza e trasformare la vendita online in un campo importante per la propria realtà deve essere in grado di andare oltre la stabilità quotidiana. Anche per quanto riguarda la natura stessa del sito web.

Come realizzare un e-commerce di qualità

Un altro aspetto che spesso viene ignorato: la qualità del prodotto. Qui la web agency Genesi suggerisce dei punti da non ignorare mai quando si lavora su un negozio online:

• Massima attenzione al mobile.

• Curare la velocità delle pagine web.

• Puntare a un approccio data oriented.

• Testare ogni singolo elemento.

Realizzare un e-commerce non è un lavoro da sottovalutare, deve essere affidato ad agenzie professionali in grado di curare tutti gli aspetti che riguardano sia l’ottimizzazione SEO per i motori di ricerca che quelli legati alla user experience e alla velocità di caricamento.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, lo stesso Google ha sempre dato massima importanza ai tempi di upload delle pagine. Tanto da inserire questa metrica in una ricerca che ha fatto storia, anche perché su thinkwithgoogle.com sottolinea un punto:

“The neural net, which had a 90% prediction accuracy, found that as page load time goes from one second to 10 seconds, the probability of a mobile site visitor bouncing increases 123%”.

Questo significa che le pagine con un tempo di apertura molto alto, che arriva fino a 10 secondi, hanno una probabilità di perdere il cliente (tecnicamente bounce significa rimbalzo, quindi l’utente rimbalza via dalla pagina) molto alta. E in questi casi solo una web agency in grado di realizzare ecommerce professionali può aiutarti.

Chi ha vinto la sfida dell’ecommerce?

Quando è iniziato il periodo più duro del lockdown dovuto al nuovo Coronavirus, lunedì 9 marzo 2020, tutti hanno pensato che a vincere la sfida economica sarebbero stati gli ecommerce. Ma non è andata così, o almeno non sempre e comunque.

Chi ha una web agency professionale al proprio fianco, in grado di gestire la strategia di web marketing e lo sviluppo del sito ecommerce seguendo tutti i criteri della buona ottimizzazione online, ha una possibilità in più. Anche per attutire i momenti difficili e le sfide.

