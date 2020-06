Pride: arriva nei Rock Shop italiani il nuovo merchandise in serie limitata in onore di Freddie Mercury

Compie otto anni la collaborazione tra Hard Rock International e The Mercury Phoenix Trust a supporto della lotta contro l’HIV/AIDS

Firenze, Roma e Venezia, 25 giugno 2020

In onore del Pride Month 2020 Hard Rock ha creato una collezione di prodotti “All is One”, la cui vendita sosterrà, con parte dei proventi, il Mercury Phoenix Trust nella sua battaglia globale contro l’HIV/AIDS. Anche gli hard rockers italiani, dunque, potranno trovare nei Rock Shop di Firenze, Roma e Venezia magliette, spille, cappelli e zainetti dell’edizione limitata “All is One”.

Prosegue così la lunga collaborazione di Hard Rock con The Mercury Phoenix Trust, organizzazione creata in memoria del leggendario Freddie Mercury dai membri dei Queen Brian May e Roger Taylor e dal manager Jim Beach.

“Il nostro brand è sempre stato sostenuto da solidi valori filantropici” afferma Benito Mendez, vicepresidente della divisione Merchandise, e-commerce e licenze per Hard Rock International. “Per questo siamo entusiasti di continuare la collaborazione di lunga data con The Mercury Phoenix Trust, offrendo una collezione di articoli Pride che mette in risalto la nostra passione nel celebrare l'uguaglianza. Per tutto il Pride Month e oltre, Hard Rock si dedicherà a sostenere l'importante lavoro svolto da fondazioni come The Mercury Phoenix Trust."

Nel contesto di questa partnership, che dura ormai da 8 anni, Hard Rock ha donato i proventi delle sue celebrazioni annuali “Freddie for a Day” a The Mercury Phoenix Trust, consentendo ai fan di partecipare agli eventi nelle proprietà di Hard Rock in tutto il mondo, onorando così il leggendario Freddie Mercury.

Per maggiori informazioni: www.mercuryphoenixtrust.com; www.hardrockcafe.com

Per acquistare i prodotti della serie “All is One”:

www.shop.hardrock.com

Hard Rock International

Con 256 sedi in 76 paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 83.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2019, Hard Rock International è stato premiato come una delle migliori aziende dalla rivista Forbes e riconosciuta da J.D. Power, il n.1 nello studio sulla soddisfazione degli ospiti negli Stati Uniti, tra le catene alberghiere di alto livello. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell’azienda. Il marchio è di proprietà dell’entità “Seminole Tribe of Florida”.

The Mercury Phoenix Trust

Fondata nel 1992 da Brian May, Roger Taylor e dal manager Jim Beach, The Mercury Phoenix Trust nasce in memoria del cantante dei Queen, Freddie Mercury, morto nel 1991 di AIDS. Negli ultimi 28 anni il Trust ha donato oltre 20 milioni di dollari a suo nome, sostenendo in tutto il mondo oltre 1000 progetti riconducibili alla battaglia contro l’HIV/AIDS.