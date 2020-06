Queryo prima agenzia Criteo Partner in italia

Cagliari, 25 giugno 2020 - “Siamo orgogliosi di annunciare che in Italia Queryo è ufficialmente la prima Top Agency Certificata.” lo ha reso noto Roberto Pala, CEO&Founder di Queryo, che attraverso i suoi profili social e il Blog della piattaforma ha pubblicato una breve intervista per il lancio del programma Global Channel Partner Criteo.

Dopo un primo progetto pilota, che ha coinvolto un ristretto gruppo di agenzie a livello internazionale, il Programma Global Channel Partner è stato perfezionato e arricchito di risorse e strumenti dedicati ai professionisti del digital marketing, pensate per affiancare i partner nella progettazione di strategie e campagne online sempre più dettagliate e redditizie.

Analisi e approfondimenti, supporto continuativo e alta formazione sono alcuni dei vantaggi riservati ai partner, ai quali verrà attribuito un badge di riconoscimento, che li include nella lista dei partner globali privilegiati di Criteo.

L’avvio in Italia è stato guidato dal primo badge “Criteo Partner” assegnato a Queryo, digital agency in forte crescita, con una vision volta all’analisi dei dati e dei risultati, e grandi clienti nazionali e internazionali.

“L’obiettivo del programma è instaurare una partnership duratura con le eccellenze del settore, come Queryo, per offrirgli una serie di risorse e strumenti avanzati in grado di potenziare le strategie digitali e supportarle nella crescita ” spiega Alberto Torre, Managing Director Italy di Criteo.

Le migliori agenzie e professionisti del digital marketing, avranno dunque a disposizione un nuovo strumento per essere riconosciuti come top player e per offrire ai loro clienti servizi e competenze sempre più innovative e di alto livello.

https://www.queryo.com/

https://www.criteo.com/it/insights/criteo-partners-un-nuovo-programma-di-canale-per-il-successo-e-la-crescita/