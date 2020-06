Decò, nuova apertura maxistore a Vallo della Lucania il 30/6

Pastorano (CE), 26 giugno 2020 - Nuova apertura Multicedi a Vallo della Lucania (SA), dove il 30 giugno sarà inaugurato un Maxistore Decò. Il punto vendita, collocato nel cuore della provincia di Salerno, con i suoi 1300mq di area vendita vanta un assortimento di oltre 10.000 referenze e vedrà impiegati 60 addetti.

Il Maxistore Decò di via Niccolò Lettiero presenta caratteristiche del tutto particolari: un’ampia scelta dell’offerta, abbondanza di reparti ad alta specializzazione e una gamma di servizi molto amati dalla clientela, volti a offrire al cliente un’esperienza di acquisto immersiva e completa.

Tra le grandi peculiarità rientra senz’altro il winebar posto all’entrata del punto vendita, presso il quale la clientela può scegliere anche di consumare alcune delle lavorazioni realizzate al momento nei diversi reparti. Lo spazioso reparto ortofrutta è dotato di un caratteristico chiosco, nel quale è possibile acquistare spremute o tagliate di frutta da asporto o consumo immediato. Il panificio e la pasticceria offrono una vasta scelta di panificati e dolciumi di produzione propria. Anche presso reparto gastronomia con cucina è permesso l’acquisto di preparazioni da asporto o consumazione in loco. Inoltre, sono presenti la macelleria self-service e assistita, il congelato sfuso, una pescheria e ancora una enoteca e un bar. Non solo esperienza enogastronomica: al Maxistore Decò c’è spazio anche per la tecnologia, grazie al box dedicato, completo di una vasta gamma di prodotti di telefonia mobile.

Il grande Maxistore è dotato, inoltre, di una ludoteca presso la quale i genitori possono affidare ad animatori i propri bambini senza alcun costo, per un’esperienza d’acquisto più serena per i grandi e divertente per i più piccoli. Il nuovo punto vendita offre ampi parcheggi interni ed esterni. ORARI: 7.30-23 dal lunedì al sabato e 8-22 la domenica.

“Il punto vendita di via Niccolò Lettiero a Vallo della Lucania è un piccolo gioiello incastonato nel cuore del Cilento, – spiega Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi. – Attraverso una distribuzione intelligente degli spazi e un’offerta completa, puntiamo a far vivere all’interno degli ambienti del supermercato momenti di consumo nuovi e a tutto tondo, che la Distribuzione Organizzata è chiamata a offrire in risposta a una serie di esigenze sempre più complesse e composite da parte dei consumatori. Tutti i servizi che offriamo in questo Maxistore (alcuni dei quali costituiscono un’assoluta novità per Decò), hanno come principale obiettivo quello di migliorare l’esperienza d’acquisto del consumatore ed essergli ogni giorno più vicini”.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC del gennaio 2020, Multicedi è leader GDO in Campania con una quota di mercato del 17,38%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 21,75% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e SeBón. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VéGé per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

