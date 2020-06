MG MotoStore, la convenienza per chi sceglie le due ruote

Palermo, 29 Giugno 2020 - Il web ha rivoluzionato il mondo del commercio. Dalla lavastoviglie agli orologi, oggi si compra tutto online, inclusi abbigliamento e caschi per moto. I vantaggi sono indiscutibili: prezzi più bassi, e la comodità di acquistare restando in poltrona. Il rivenditore però è spesso un’incognita. A meno di scegliere MG MotoStore, l’e-commerce per gli amanti delle due ruote fatto da professionisti con oltre 20 anni di esperienza, che assicurano uno shopping digitale conveniente, pratico e sicuro. Come rivelano centinaia di recensioni dei clienti pubblicate su Trovaprezzi.it.

Abbigliamento moto, caschi e accessori per ogni esigenza, con la qualità dei top brand

Fondato nel 1998 a Palermo, dove ha sede ancora oggi, MG MotoStore nasce per rispondere alle esigenze dei biker che vogliono il meglio in fatto di abbigliamento e attrezzatura moto. Composto da amanti delle due ruote, oltre che da professionisti, anima una comunità di appassionati.

Ed è proprio per estendere il pubblico a cui rivolgere la sua offerta e preparazione che l’azienda sbarca nel mondo digitale. È così che prende forma www.mgmotostore.com. Anche sul web riesce a conquistare la fiducia del motociclista, mettendo a disposizione una formula d’acquisto pensata per le sue esigenze.

A descriverla sono gli stessi clienti, o meglio le centinaia di recensioni rilasciate su Trovaprezzi.it, che assegnano a MG MotoStore un punteggio medio di 4,9 su 5. Perché? Per la qualità dei prodotti, espressione solo dei top brand del settore (fra cui Clover moto e Givi), la completezza e convenienza del catalogo.

Ma anche per l’eccellente servizio di assistenza, che fornisce supporto in ogni fase dell’acquisto, le spedizioni rapide e sicure, nonché per le diverse opzioni di pagamento, tra cui PayPal.

Il casco che stavi cercando? Ti aspetta su mgmotostore.com

L’offerta si compone di caschi, giacca moto estiva e invernale, pantaloni, stivali, scarpe, tute, guanti. E poi tanti accessori: interfono moto, supporti per cellulare, coprigambe, borse, bauletti moto, ecc. In catalogo anche antifurto per moto e navigatori GPS.

Migliaia di articoli firmati da Givi, Clover (ad esempio la giacca Clover Airjet 4) Nolan (Nolan n 1005), AGV, Schuberth, Shoei e molti altri brand tra i più prestigiosi del settore. Tutti in vendita a condizioni vantaggiose e con sconti eccezionali nella sezione Outlet.

Ampio spazio è dedicato ai caschi, con una proposta studiata per accontentare motociclisti di ogni genere, da quelli urbani ai crossisti. Accanto a caschi modulari e integrali, ci sono caschi jet e demi-jet, componibili, per motocross e motard. Uno dei più gettonati è Givi x 33 Canyon Division, casco Givi modulare con visierino interno fumé, paranaso, paravento e visiera con predisposizione per lente Pinlock 70 DKS002.

