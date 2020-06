Credorax collabora con Feedzai per offrire un'innovativa soluzione antiriciclaggio del denaro

La nuova collaborazione rafforzerà la protezione dei flussi di pagamento e ridurrà le frodi, offrendo agli esercenti un monitoraggio a 360° per combattere la criminalità finanziaria

TEL AVIV, Israele, 30 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Oggi

Credorax

Feedzai

, istituto bancario autorizzato e fornitore di servizi di pagamenti e la piattaforma di gestione del rischiohanno annunciato una nuova partnership per fornire agli esercenti di Credorax funzionalità avanzate di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro le frodi, con conseguente aumento della sicurezza dei pagamenti, riduzione dei costi operativi e miglioramento dell'esperienza del cliente.

La partnership tra Credorax e Feedzai è iniziata nel 2018, quando Credorax ha scelto di combinare la sua tecnologia e i suoi servizi di pagamento per gli esercenti con le capacità avanzate di apprendimento automatico di Feedzai per proteggere i propri clienti dalle frodi. Da allora, gli esercenti di Credorax sono protetti in tempo reale dalle minacce, migliorando al tempo stesso l'esperienza complessiva del cliente.

"Credorax vanta un rapporto di lunga data con Feedzai e siamo entusiasti di continuare a collaborare con una società

riconosciuta

come la migliore nel mercato della protezione contro frode e della lotta al riciclaggio di denaro" ha dichiarato Moshe Selfin, CTO e COO di Credorax. "Con la crescente regolamentazione nell'ecosistema dei pagamenti, estendere il rapporto per contribuire a identificare e proteggere dal riciclaggio di denaro è un passo naturale. Siamo entusiasti di lavorare con Feedzai per promuovere l'innovazione in questo ambito".

La piattaforma di Credorax e Feedzai combina soluzioni antifrode e antiriciclaggio per aggiungere un livello cruciale di protezione al flusso dei pagamenti, offrendo una visione a 360° per monitorare e combattere meglio i crimini finanziari. Questa partnership consentirà ai team antifrode e compliance di condividere le informazioni ed eliminare i controlli manuali, mantenendo la conformità a costi inferiori e con meno risorse.

"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Credorax, azienda che continua a investire in tecnologie a prova di futuro che proteggeranno i propri clienti dalle minacce in rapida evoluzione ", ha dichiarato Richard Harris, EVP of Global Operations di Feedzai. "Man mano che un numero sempre maggiore di istituti finanziari progredisce nel proprio percorso di trasformazione digitale, aumenta l'adozione di sistemi end-to-end solidi."

Informazioni su Credorax

Credorax

grow@credorax.com

www.credorax.com

è un fornitore di pagamenti smart provvisto di licenza, che fornisce l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri per l'e-commerce e gli esercenti omnichannel. La nostra tecnologia gateway, Source™, è stata sviluppata internamente all'azienda per fornire un'esperienza di pagamento semplificata, così intelligente e sicura da garantire agli esercenti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei propri pagamenti. Gli esercenti Credorax possono accettare più di un centinaio di carte e metodi di pagamento locali e ricevere pagamenti nella valuta di loro scelta. Usufruiscono inoltre dell'ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni, della protezione antifrode avanzata, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che si sommano a un'esperienza di pagamento diversa da tutte le altre. Per ulteriori informazioni, contattare Credorax all'indirizzoo visitare

Informazioni su Feedzai

Feedzai è il leader di mercato nella lotta alla criminalità finanziaria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Stiamo codificando il futuro del commercio con la piattaforma di gestione del rischio attualmente più avanzata, basata su Big Data e apprendimento automatico. Fondata e sviluppata da data scientist e ingegneri aerospaziali, Feedzai ha una missione: rendere sicuro il settore bancario e il commercio. Con oltre 500 dipendenti, Feedzai è considerata la migliore da

Aite

Forbes

e una delle aziende di maggior successo nel campo dell'intelligenza artificiale secondo. I maggiori istituti bancari, elaboratori di dati e rivenditori al dettaglio del mondo utilizzano i prodotti antifrode e antiriciclaggio di Feedzai per proteggere trilioni di dollari e gestire il rischio, migliorando nel contempo l'esperienza del cliente.

