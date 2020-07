La provincia yemenita dell'Hadhramaut beneficia del sostegno saudita a sanità, istruzione, energia e al settore idrico

HADHRAMAUT, Yemen, 2 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Il Programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) ha operato coordinandosi da vicino con le autorità del governatorato yemenita dell'Hadhramaut per soddisfare le esigenze dei servizi pubblici. Lo SDRPY sta sostenendo l'Hadhramaut attraverso una serie di progetti di sviluppo nei settori della sanità, dell'istruzione, dell'energia e delle risorse idriche, e conduce anche lavori di risanamento ambientale. I progetti nascono a seguito di visite sul campo al governatorato da parte degli specialisti del programma per effettuare accertamenti delle esigenze di sviluppo in consultazione con le autorità locali.

"Il programma sta apportando miglioramenti al settore educativo, grazie alla costruzione di due nuove scuole a Mukalla e Seiyun", sostiene l'Ing. Abdullah Basulaiman, Direttore dell'SDRPY per l'Hadhramaut, . "Questo è in aggiunta alla consegna di 100 barche da pesca con motori fuoribordo ai residenti della provincia".

Recentemente, l'SDRPY ha posato la prima pietra per la costruzione di una scuola di nove aule a Seiyun su una superficie di 1200 mq. Dotata di 162 set di banchi e sedie, tre uffici amministrativi, un laboratorio di chimica e un campo sportivo, la scuola offrirà opportunità di studio a 330 allievi maschi e femmine.

Per aumentare la sicurezza del pubblico, l'SDRPY ha lanciato ad aprile una campagna per prevenire la diffusione della COVID-19 nell'Hadhramaut, in collaborazione con il Ministero della Sanità Pubblica e della Popolazione e il Fondo per la pulizia e il miglioramento, in modo da raggiungere oltre un milione di beneficiari. Oltre a sostenere il centro di trattamento provinciale per i casi di coronavirus e a sensibilizzare l'opinione pubblica, il progetto prevede procedure di sterilizzazione mediante l'impiego di attrezzature di alta qualità che consentono di irrorare con cloro diluito mercati e centri di ritrovo. La campagna ha avuto una durata di trenta giorni lavorativi e si è svolta in dodici distretti, utilizzando 150 addetti all'irrorazione, cinquanta veicoli per il trasporto e cinquanta pompe per l'irrorazione.

L'SDRPY ha fornito sostegno al settore sanitario dell'Hadhramaut migliorando le strutture sanitarie e facilitando l'accesso ai servizi medici di emergenza nelle aree rurali. Il programma ha fornito ambulanze a cinque ospedali nei distretti di Al-Hajr, Mukalla, Al-Abr, Thamud e Seiyun.

Ha inoltre fornito sei autocisterne a Seiyun per soddisfare le esigenze del pubblico in materia di acqua potabile e ha consegnato 30.000 tonnellate di derivati del petrolio (13.000 tonnellate di olio combustibile e 17.000 tonnellate di gasolio) al porto di Mukalla per mantenere in funzione le centrali elettriche dell'Hadhramaut ventiquattro ore al giorno tutti i giorni la settimana.

Per garantire la sicurezza all'aeroporto di Seiyun, l'SDRPY ha fornito un'ambulanza dotata di tutti i dispositivi medici e ambulatoriali, cabina isolata per la protezione dei pazienti, impianto di aria condizionata e sfigmomanometro, bombola di ossigeno, dispositivo di aspirazione per il drenaggio, respiratore artificiale portatile, defibrillatore automatico esterno, sedia a rotelle, lettino mobile e barella.

