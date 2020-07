E-grocery: Supermercato24 diventa Everli e lancia la scalata al mercato europeo

Milano, 6 Luglio 2020. Supermercato24 lancia ufficialmente la scalata al mercato europeo della spesa online con il processo di rebranding e l’adozione del nuovo marchio Everli, scelto per rafforzare il business nel mercato europeo dell’e-grocery e internazionalizzare quella che in Italia è già una realtà di successo.

La decisione è stata presa scegliendo al tempo stesso di mantenere i principali valori aziendali e di dare nuovo slancio all’attività del marketplace. Uno dei momenti cruciali per la scale-up è stato senza dubbio quello dell’esperienza acquisita durante l’emergenza sanitaria Covid-19, quando è diventato ancora più evidente come la piattaforma non solo offra un servizio comodo, ma sia anche in grado di mettere a disposizione degli utenti un’attività utile e, in certi momenti, fondamentale.

La forza di Everli risiede infatti in tutti i successi ottenuti e nelle sfide vinte a partire dal 2014, anno della nascita del progetto: un know-how importante di capacità, professionalità ed esperienza che fornirà anche le basi per conquistare il mercato internazionale. In questi 6 anni, l’azienda è stata capace di assumere una posizione consolidata in Italia, offrendo un servizio di prima qualità a tutti coloro che necessitino di uno strumento, pratico, veloce e sicuro per fare la spesa online e riceverla direttamente a casa.

Per ottenere e mantenere questi risultati è necessario fornire un’ampia offerta di prodotti, selezionare personale qualificato, garantire la massima sicurezza e l’efficienza di un servizio di consegna più articolato rispetto ai canali classici di delivery. Con la spesa online bisogna gestire il rapporto umano, le sostituzioni dei prodotti, verificare la disponibilità dei fornitori e assicurare la conservazione adeguata degli articoli durante tutto il tragitto, dal punto vendita al domicilio del cliente.

In questi anni Everli è riuscita a svolgere ogni servizio in modo altamente professionale, intercettando l’apprezzamento di un numero sempre più ampio di utenti, come dimostra anche il fatturato più che raddoppiato nel 2020. Ad oggi, l’azienda conta oltre 100 partner nel settore della grande distribuzione e della vendita al dettaglio, è presente in circa 50 province italiane e ha consegnato oltre 1 milione di ordini.

Il primo passo verso l’internazionalizzazione è già stato compiuto, con l’acquisizione di un importante player straniero come Szopi che ha consentito l’ingresso nel mercato polacco dell’e-grocery. Attualmente, dunque, Everli è presente in Italia, dove vanta un business consolidato e un elevato livello di innovazione con una forte identificazione del brand, e in Polonia, dove è attiva in 12 città. Lo step successivo prevede l’apertura verso nuovi mercati per la crescita in Europa, sfruttando l’esperienza acquisita finora per posizionarsi con il proprio business in un settore in forte espansione.

Il progetto di rebranding con il nuovo marchio Everli non vuole stravolgere i risultati ottenuti, ma delineare uno scenario strategico per approcciarsi con nuovi clienti internazionali. Allo stesso tempo, verrà mantenuta l’essenza della mission di Everli, che è e rimarrà semplificare il processo d’acquisto e rendere la spesa online un servizio accessibile a tutti, disponibile in ogni piccola e grande città italiana ed europea.

Il nuovo progetto prevede l’ampliamento del business, con l’affiancamento di nuovi servizi per il potenziamento dell’offerta nei confronti degli stakeholder. L’obiettivo è rendere l’esperienza con Everli ancora più omnicanale, semplice e veloce, per portare la spesa dai punti vendita al cliente nel modo più semplice ed efficiente possibile.

Nei prossimi mesi il piano strategico prevede il lancio di Everli in tante nuove città italiane ed europee, per rafforzare le posizioni acquisite ed entrare sugli altri mercati in modo forte e deciso. L’azienda è determinata a creare un business importante, basato sull’offerta di soluzioni utili per semplificare la vita delle persone. L’esperienza degli utenti sarà sempre più smart e potrà continuare a contare sui valori umani e aziendali della scale-up, ormai pronta a diventare punto di riferimento dell’e-grocery anche in Europa.

