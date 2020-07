Via agli ordini per il libri di testo 2020/21, mercato online protagonista

Nardò, 6 luglio 2020 - Dopo il difficile anno scolastico 2019/2020 si guarda avanti e ci si prepara a quello successivo, augurandosi che la situazione sanitaria del nostro paese rimanga sotto controllo. Per i genitori degli studenti è già possibile ordinare i libri scolastici per l'anno 2020/2021, e dopo il periodo di quarantena, in cui molti italiani ancora a digiuno di acquisti telematici hanno familiarizzato con l'online, ci si attende una mole di acquisti tramite web significativamente superiore a quella degli anni passati.

A maggior ragione la previsione è fondata se si pensa a quanto un gigante dell'e-commerce come Amazon stia puntando sui libri di testo. Già da tempo il colosso gestisce queste vendite con l'appoggio del sito Adozionilibriscolastici.it, un portale collegato che permette agli studenti e ai loro familiari di navigare su una mappa interattiva del nostro paese, scegliendo in pochi clic regione, provincia, comune, scuola e infine classe per ottenere la lista completa dei volumi e la possibilità di ordinarli tutti con un clic.

Come spiegato dalla guida all'acquisto dei libri scolastici 2020-2021 su Amazon pubblicata sul portale LibriNews.it, per gli utenti del sito di Jeff Bezos possono bastare anche solo tre minuti per ordinare tutti i libri della propria lista, beneficiando inoltre di piccoli sconti sul prezzo di copertina e di uno speciale diritto di recesso esteso, che dà tempo fino al 15 ottobre 2020 per restituire i libri di testo acquistati entro il 15 settembre, senza nemmeno dover specificare il motivo del recesso. Una misura valida per tutti, quest'ultima, che sembra strizzare l'occhio in particolar modo a chi non si rivolge al mercato online per la maggiore fiducia riposta negli store fisici.

I dati relativi alle liste dei libri scolastici presenti su Amazon sono utilizzati su licenza dell'Associazione Italiana Editori, ovvero sono collegati all'utilissima banca dati presente sul sito dell'AIE, che permette a tutti di controllare rapidamente la lista dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. Va inoltre detto che Amazon non è l'unico a dare la possibilità di ricercare i libri tramite una mappa interattiva: altri grandi negozi di libri online come Libraccio, Libreria Universitaria, Mondadori Store e Libreria Scolastica offrono simili possibilità.

A spingere verso l'acquisto online è anche l'effetto quarantena. La chiusura generale dovuta al Coronavirus ha infatti giovato in modo impressionante ad alcuni settori dell'e-commerce. Come riportato in un recente studio dell'AIE, durante il lockdown (periodo che molti italiani hanno sfruttato per studiare e preparsi a concorsi pubblici, come testimoniano anche le vendite dei numerosi libri dedicati al Concorso Scuola la percentuale di volumi venduti online rispetto al totale è salita, rispetto allo stesso periodo del 2019, dal 26,7 al 47% (considerando i libri di varia, fiction e non-fiction), e la percentuale di chi acquista solo sui negozi online è passata dal 18% al 42%.

Anche le vendite del settore dei libri scolastici, quindi, sembrano indirizzate sempre di più verso i canali digitali, a conferma del fatto che talvolta le modalità di acquisto possono cambiare anche sulla base di piccole comodità apportate alla vita quotidiana, come la possibilità di ordinare i libri di testo in pochi minuti, attraverso il proprio smartphone, da sotto l'ombrellone.

