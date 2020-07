Alle soglie di una nuova finanza. Le Fonti dedica un’intera settimana al mondo che sarà

Il 9 luglio 2020, a partire dalle 15.30, in esclusiva su Le Fonti TV, i più influenti esperti del settore illustreranno quali scenari si prospettano per la finanza aziendale

Milano, 7 luglio 2020 – Una nuova finanza in un mondo diverso. Cosa dobbiamo aspettarci?

Le Fonti TV organizza una settimana televisiva con i protagonisti del settore. Uno dei focus verterà sulla regolamentazione dei Fondi Professionali ed Alternativi a Malta e la view degli avvocati italiani. Con l’intervento diretto e il contributo degli studi legali riconosciuti da The Legal 500 tra i migliori in Italia per il settore dei fondi di investimento, verrà analizzata la regolamentazione dei Professional Investor Funds e dei Notified Alternative Investment Funds, veicoli strutturati esclusivamente a Malta quale giurisdizione europea e fruibili da tutti gli operatori internazionali.

Altra tematica importante che verrà toccata sarà la gestione della ripartenza, in particolare il mercato degli NPE nel contesto post Covid-19. Gli impatti dell’emergenza Covid-19 sull’economia e sul mercato NPE sono ancora difficilmente misurabili, ma di sicuro rilevanti. Verrà trattato il futuro del mercato degli NPE in un contesto così mutevole e degli strumenti che aiuteranno le realtà bancarie a gestire in maniera più rapida ed efficace le posizioni deteriorate.

Il main event della settimana andrà in onda il 14 maggio dalle ore 15.30 e sarà visibile al seguente link: Le Fonti - Finance TV Week

Alcuni speaker e partner dell’evento:

• Joseph Camilleri, Executive Head, BOV ASSET MANAGEMENT

• Alessandro Corno, Managing Partner, MJ HUDSONS ALMA

• Joseph Ghio, Partner, FENECH & FENECH ADVOCATES

• Eriprando Guerritore, Partner, GATTI PAVESI BIANCHI

• Giovanni Meschia, Partner, K&L GATES

• Massimiliano Bonamini, Managing Partner, STUDIO BONAMINI & PARTNERS

• Massimo Famularo, Managing Director and Head of Italian NPLs, DISTRESSED TECHNOLOGIES

• Gabriele Guggiola, Associate Partner - Deals Financial Services, PwC

• Francesco Lombardo, Partner, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP

• Riccardo Marciò, Responsabile Direzione NPL, BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

• Massimo Racca, CEO, GRUPPO GENERAL HOLDING

• Vito Ruscigno, Head of NPE Optimization, INTESA SANPAOLO

• Andrea Tresoldi, Head of UTP Business, INTRUM ITALY

• Giorgio Baroero, Head of Group Distressed Asset Management, UNICREDIT

• Antonella Pagano, Managing Director - Financial Services, ACCENTURE

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

