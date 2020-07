ROInvesting cattura i cuori rossi e neri dei tifosi dell'AC Milan con una pubblicità motivante

NICOSIA, Cipro, 8 luglio 2020 /PRNewswire/ -- La piattaforma di trading online ROInvesting, partner ufficiale del club calcistico italiano AC Milan, ha lanciato lunedì la nuova campagna congiunta dal titolo "Il successo non è una questione di fortuna." Coinvolgendo sia giocatori di calcio di livello mondiale sia i trader online, la campagna punta sull'importanza di allenarsi duramente e sviluppare le giuste competenze per avere successo.

Questo mantra sembra essere stato pienamente abbracciato dalla squadra dell'AC Milan, tornata in gran forma dopo l'interruzione dovuta al coronavirus registrando due straordinarie vittorie nelle ultime tre partite, battendo per prima l'AS Roma, e poi mettendo a dura prova con tre goal un avversario difficile come la Lazio.

Il video di 46 secondi è stato pubblicato sugli account Facebook e Twitter dell'AC Milan dopo la vittoria sull'AS Roma, ed è stato visualizzato quasi 550.000 volte nella scorsa settimana. La sezione dei commenti è stata riempita di cuori rossi e neri, infiammando gli animi dei tifosi estatici che hanno reagito con migliaia di "Mi piace ".

Nel video, vediamo i giocatori del Milan nei momenti di gloria sul campo, immagini mixate con riprese degli allenamenti in palestra, sul campo, degli allenamenti tecnici e dei workout personali. Tutto ciò va ad evidenziare l'offerta formativa di ROInvesting, che include un centro di formazione avanzato ricco di articoli, guide, video e webinar che coprono ogni aspetto: dai concetti di base del trading all'elaborazione di strategie a lungo termine. Inoltre, ROInvesting offre strumenti di formazione in-app che aiutano i trader a formare le proprie competenze e ad implementarle poi nel settore finanziario. Entrambe le offerte sono completamente gratuite per i trader. Alcuni materiali didattici sono accessibili anche al grande pubblico.

ROInvesting è partner ufficiale CFD dell'AC Milan, e offre i propri servizi a persone ambiziose nel mondo alla ricerca di opportunità atte a consolidarne il futuro finanziario. Offre un approccio più moderno al trading online, con una posizione a breve e lungo termine su più di 350 azioni, materie prime, valuta estera e valuta virtuale, il tutto disponibile dal telefono cellulare del trader o da qualsiasi computer con connessione Internet.

Proprio lo scorso mese, la nuova partnership ha avuto il suo primo grande impatto con una donazione di $50.000 da parte del fornitore di servizi finanziari a sostegno della lotta della Fondazione Milan contro la COVID-19. Con questa nuova campagna, i due attori desiderano stimolare milioni di tifosi in Italia e nel mondo a guardare al futuro con maggiore ottimismo. A giudicare dalla reazione iniziale dei tifosi e dai risultati recenti dell'AC Milan, l'ottimismo è in gran parte giustificato.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web

https://www.roinvesting.com

Informativa sul rischio: l'86% dei nostri investitori retail perde denaro quando fa trading con i CFD.

Video -

https://mma.prnewswire.com/media/1201321/ROInvesting_AC_Milan_Video.mp4

https://mma.prnewswire.com/media/1201319/ROInvesting_AC_Milan.jpg

Foto -

ROInvesting nasce da una semplice idea: sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia per creare l'esperienza più vantaggiosa per trader di ogni livello. Utilizza le più recenti innovazioni non solo per la piattaforma di trading, ma anche per i propri servizi, centri di formazione, strumenti di analisi, market alert e molti altri prodotti. Se sei una persona ambiziosa alla ricerca di una piattaforma che raccolga tutti i vantaggi sotto un unico tetto, ROInvesting offre la soluzione perfetta.

ROInvesting nasce da una semplice idea: sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia per creare l'esperienza più vantaggiosa per trader di ogni livello. Utilizza le più recenti innovazioni non solo per la piattaforma di trading, ma anche per i propri servizi, centri di formazione, strumenti di analisi, market alert e molti altri prodotti. Se sei una persona ambiziosa alla ricerca di una piattaforma che raccolga tutti i vantaggi sotto un unico tetto, ROInvesting offre la soluzione perfetta.

Contatto: Pavel Shabanov+357-22007405