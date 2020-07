Snaipay:nuova collaborazione con Iliad

Da oggi nei punti Snaipay è disponibile l’offerta dell’operatore di telefonia mobile iliad

Milano, 8 luglio 2020 – Nuova partnership per Snaipay. L’innovativa piattaforma B2B di Snaitech, a disposizione dei gestori in tutta Italia, estende la propria rete di servizi grazie all’accordo siglato con Iliad, la compagnia telefonica che ha rivoluzionato il mercato del mobile in Italia.

Da oggi sarà possibile acquistare, anche in contanti, le SIM iliad, nei nuovi iliad Point all’interno dei punti Snaipay. «Un’offerta unica per i nostri clienti – dichiara Massimo Nura Customer Relationship Payment Services Manager di Snaitech - che dà ulteriore valore aggiunto alla nostra proposta commerciale e conferma la nostra volontà di investire in politiche di fidelizzazione rivolte ai clienti presso centinaia di punti presenti sul territorio in cui è disponibile questo nuovo servizio».

Snaipay conferma così obiettivi di grande crescita per la distribuzione di servizi a valore aggiunto di elevata qualità e la volontà di posizionarsi all’interno dei servizi di pagamento con una forte spinta all’innovazione e all’attenzione per il cliente, con la massima sicurezza e affidabilità. La piattaforma permette a chiunque abbia un esercizio commerciale di apportare efficienza alla propria attività usufruendo dei servizi più innovativi presenti sul mercato.

