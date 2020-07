Guida Acquisti:3.000 elettrodomestici recensiti

Il sito, nato nel 2005 dal progetto editoriale di Andrea Pilotti con l’obiettivo di orientare l’opinione dei consumatori, dà il benvenuto alla sezione “News Elettrodomestici”

Milano, luglio 2020 – Può un sito Web orientare l’opinione dei consumatori attraverso recensioni, classifiche e guide all’acquisto di elettrodomestici? Guida Acquisti, il portale dedicato al settore dei beni durevoli (con una attenzione particolare per il mondo del bianco) nasce nel 2005 da una idea di Andrea Pilotti proprio con questa finalità.

LA MODALITÀ

Il sito, semplice e funzionale proprio per agevolare la navigazione anche ai meno esperti, produce contenuti che mettono l’utenza finale nella condizione di scegliere l’elettrodomestico rispondente alle singole esigenze, grazie a un ‘esame ’ attento e professionale dei prodotti delle migliori marche e tecnologie sul mercato e alle classifiche degli apparecchi ‘hero’ delle diverse aziende del settore per rapporto qualità/prezzo. A questo si aggiunge anche il dato della comparazione di prezzi, grazie all’estrapolazione dell’offerta migliore analizzando i dati del prezzo al pubblico di Trovaprezzi, Kelkoo, Amazon, ebay.

BENVENUTA “NEWS ELETTRODOMESTICI”

Non solo recensioni. Da questo mese Guida Acquisti inaugura una nuova sezione completamente dedicata alle novità del mercato: ‘News Elettrodomestici’. Dai grandi ai piccoli elettrodomestici, fino ai prodotti per il trattamento aria, il portale si occuperà di fornire ai propri lettori un aggiornamento costante rispetto alle news release dei big brand del settore, con un focus sui dettagli e peculiarità dei singoli apparecchi. Un modo per completare a 360° l’informazione legata al mondo dei beni durevoli presa in analisi da Guida Acquisti.

I NUMERI

Guida Acquisti si rivolge a un target identificabile a famiglie con figli. Una utenza di età compresa tra i 35 e i 55 anni desiderosa di acquistare elettrodomestici di buona qualità. In dieci anni, sono state 36 milioni le persone che hanno visitato il portale Guida Acquisti. Solo nel 2019, gli utenti che hanno usufruito di Guida Acquisti sono stati 2,5 milioni, mentre la frequenza di rimbalzo si è attestata nel 2019 al 44,21%. Ad oggi Guida Acquisti ha recensito più di 3.000 elettrodomestici. La pagina Facebook del portale conta .

“Visto che in commercio ci sono sempre nuovi prodotti e tecnologie, aggiorno con cadenza semestrale le mie guide all’acquisto. Anche la mia valutazione dei singoli elettrodomestici può cambiare nel tempo, a seconda di nuovi fattori qualitativi presi in considerazione.

La cosa che mi rende più orgoglioso è che da anni sono diventato il consigliere di fiducia per l’acquisto degli elettrodomestici di migliaia di persone, con le quali ho creato una rete di scambio di informazioni per ampliare le mie conoscenze sull’effettiva qualità e durata degli elettrodomestici dopo l’acquisto”

Andrea Pilotti, founder Guida Acquisti

DATI UTILI

Web site: https://www.guidaacquisti.net/

Anno di fondazione: 2005

Settore: Elettrodomestici (soprattutto i grandi elettrodomestici)

Mission: Orientare l’opinione dei consumatori attraverso recensioni, classifiche, comparazioni e guide all’acquisto di elettrodomestici.

Pagina Facebook con 40.000 fan: https://www.facebook.com/guidaacquisti/

Target d’utenza: Persone con figli di età 35/55 anni desiderose di acquistare elettrodomestici di buona qualità

A proposito di Andrea Pilotti

Grande appassionato di tecnologia, Andrea Pilotti (digital marketing manager del gruppo Frigomeccanica) in gioventù, ha trascorso gran parte del suo tempo applicandosi alla sua passione per l'elettronica e le telecomunicazioni. Una attività che lo ha portato a scegliere gli studi nell’area dell’informatica e dell’elettronica. Andrea ha progettato e realizzato dispositivi di tutti i tipi, soprattutto nel campo Hi-Fi. Nel 2005 ha fondato, tra gli altri, il sito Guida Acquisti, attraverso cui condividere test e recensioni di elettrodomestici e apparecchiature audio-video come Tv e soundbar.

A proposito di Guida Acquisti

Guida Acquisti è il portale di Andrea Pilotti nato nel 2005 dedicato a orientare l’opinione dell’utenza finale in fatto di acquisto di beni durevoli tramite recensioni, comparazioni, classifiche e guide all’acquisto di elettrodomestici. Da luglio 2020, il portale ha inaugurato una nuova sezione: ‘News Elettrodomestici”.

Per informazioni sul comunicato stampa

Emanuela Sesta

press.guidacquisti@gmail.com

+39 334.3382109