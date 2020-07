Restart economy: Le Fonti TV dedica uno speciale alle tematiche fiscali e al futuro delle aziende

Il 13 luglio 2020, a partire dalle 10.00, in esclusiva su Le Fonti TV, un panel di esperti analizzerà il futuro che ci attende dopo la lockdown economy

Milano, 13 luglio 2020 – Le limitazioni all’attività imprenditoriale introdotte dai provvedimenti urgenti assunti dai governi dei principali Paesi industrializzati per contenere la pandemia Covid-19, hanno avuto effetti dirompenti sull’economia mondiale. I due mesi della “lockdown economy” hanno provocato uno shock epocale, tramutando un’emergenza sanitaria in una delle più gravi crisi economiche di sempre.

La crisi economica potrà essere affrontata con misure straordinarie anche e soprattutto in ambito fiscale. Per questo motivo Le Fonti ha deciso di dedicare un’intera settimana alle tematiche fiscali e a tutto ciò che succederà al mondo delle imprese.

Il main event della settimana andrà in onda il 16 luglio dalle ore 15.30 e sarà visibile al seguente link: Le Fonti - Tax TV Week

Alcuni speaker e partner dell’evento:

• Gianluca Fantini, Founder, FCB ASSOCIATI

• Carlo Malinconico, Founder, STUDIO LEGALE MALINCONICO

• Maurizio Reggi, Founder, STUDIO REGGI

• Stefania Pezzini, Partner Responsabile del Dipartimento Real Estate, GENESIS AVVOCATI

• Guglielmo Maisto, Founder, MAISTO E ASSOCIATI

• Antonella Massari, Segretario Generale, AIPB

• Laura Beretta, Group Tax Director, PRYSMIAN

• Nicola Bottino, Tax Manager, AEDES SIIQ

• Paola Flora, Responsabile Servizio Consulenza e Compliance Fiscale, UBI BANCA

• Sara Lautieri, Responsabile Servizio Affari Fiscali, REALE MUTUA

• Emanuele Marchini, Country Tax Lead – Italy, SHELL ITALIA

• Ernesto Sellitto, Avvocato e Wealth Planner, MEDIOBANCA

• Massimo Ferrari, Presidente, AFI- ASSOCIAZIONE FISCALISTI D'IMPRESA

• Gilberto Gelosa, Consigliere delegato alla Fiscalità, CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI

• Guido Arie Petraroli, Managing Partner, LED TAXAND

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

