CNP Sviluppo allarga la sua offerta in Italia

Girolamo Chiaramonte AD CNP Sviluppo

L’Agenzia del gruppo CNP Assurance scresce nell’assistenza e nella protezione delle donazioni grazie a “Donazione Facile”, una soluzione disegnata da Stewart Title insieme a Willis Towers Watson

Nei prossimi mesi saranno finalizzati nuovi accordi nell’area della pianificazione degli investimenti

Milano, 16 luglio 2020 – Cresce in Italia l’attività di CNP Sviluppo, l’Agenzia assicurativa, nata nel 2004, controllata da CNP Partners e parte del colosso CNP Assurances: dopo l’accordo siglato con Europ Assistance Italia, leader nell’assistenza nel settore delle polizze viaggi, la Società ha annunciato di aver allargato la propria offerta anche alla copertura dei rischi legati agli asset immobiliari.

In dettaglio, l’Agenzia ha inserito nella sua gamma di soluzioni “Donazione Facile”, la polizza ideata da Stewart Title, insieme ad un pool di notai esperti in tema di donazione, e distribuito da Willis Towers Watson che tutela in maniera automatica e omogenea sia l’acquirente di un immobile da un donatario o da qualsiasi successivo acquirente dello stesso, sia il creditore ipotecario, ovvero la banca finanziatrice del nuovo proprietario.

In questo modo CNP Sviluppo entra in un settore che da alcuni anni non può più considerarsi di nicchia: solo nel 2018, infatti, le donazioni effettuate dagli italiani sono state circa 130.000 (+5% vs 2017, fonte ISTAT). “Instaurare rapporti di partnership con operatori caratterizzati da un approccio dinamico e innovativo nei loro diversi mercati di riferimento” ha dichiarato Girolamo Chiaramonte, Amministratore Delegato di CNP Sviluppo “rappresenta per noi un elemento distintivo in questa fase di ripresa. L’obiettivo di un’agenzia agile come CNP Sviluppo è infatti “sviluppare protezione”, ovvero far crescere il settore lavorando in stretta collaborazione con agenti, collaboratori e distributori di piccole e medie dimensioni, consentendo loro di disporre di una gamma di soluzioni che possano rispondere velocemente e in maniera estremamente flessibile ai nuovi bisogni di protezione degli individui e delle famiglie.”CNP Sviluppo è un’agenzia a piattaforma aperta che si rivolge ai singoli agenti, broker e intermediari finanziari, mettendo a loro disposizione un’offerta dedicata e disegnata per le esigenze assicurative e assicurativo-finanziarie delle famiglie e delle piccole e medie imprese che intendono proteggere il proprio personale. L’attività dell’agenzia abbraccia così non solo i settori della protezione vita e del risparmio, in cui è forte il posizionamento del Gruppo CNP, ma anche le polizze viaggio e, appunto, le assicurazioni sugli investimenti immobiliari, grazie agli stretti rapporti di collaborazione instaurati con compagnie specializzate nei rispettivi mercati.

Nella gamma dei prodotti di CNP Sviluppo figurano, in particolare, oltre alla polizza “Donazione Facile”:

• soluzioni di income protection, come la polizza Pronto Reddito 2.0, che protegge il tenore di vita dei singoli clienti e delle loro famiglie, o che, nel caso di persone giuridiche, tutela le aziende da eventi che possano comprometterne la tranquillità economica;

• soluzioni di risparmio, come la polizza multiramo CiiS - CNP Investment Insurance Solution, che unisce la sicurezza della gestione separata alle opportunità di rendimento dei prodotti Unit Linked, o come il primo PIR assicurativo CiiS PIR, anch’esso multiramo, che consente, con un approccio estremamente flessibile,di cogliere l’opportunità dei benefici fiscali offerti dai prodotti PIR compliant.

Obiettivo dell’Agenzia nei prossimi mesi è finalizzare nuovi accordi di partnership nell’area della pianificazione degli investimenti.

CNP Sviluppo ha inoltre lanciato in questi giorni il suo nuovo sito, www.cnpsviluppo.it, che mette in risalto, anche attraverso l’uso dei colori, il posizionamento dell’Agenzia a supporto dei suoi Partners distributivi, evidenziandone, in particolare, le caratteristiche di flessibilità e di adattabilità che, nel contesto attuale, come non mai, sono essenziali. Il tutto grazie al contributo dell'agenzia di comunicazione Atc - allthingscommunicate.it capace di realizzare non solo un design system originale e attuale, ma soprattutto di tracciare una strategia digitale volta a potenziare la riconoscibilità e la forza del brand online.

L’Agenzia è parte integrante del modello aperto delle Compagnie del Gruppo CNP in Italia, che permette di offrire ai diversi partner distributivi le soluzioni ed il supporto più adatti alle diverse esigenze di servizio e time to market.

CNP Sviluppo

CNP Sviluppo è l’Agenzia assicurativa costituita nel 2004 dal gruppo francese CNP Assurances per sviluppare l’attività in Italia.

Attualmente CNP Partners, Società del gruppo CNP attiva nei settori della protezione e del risparmio, è l’azionista di maggioranza (99%), mentre il capitale restante fa capo a CNP Assurances.

CNP Sviluppo opera come Agente nel mercato assicurativo italiano,offrendo ai propri partner distributivi – agenti, consulenti, intermediari finanziari – sia i prodotti delle Compagnie del Gruppo CNP Assurances sia di Compagnie terze.

Per ulteriori informazioni:

Sito: www.cnpsviluppo.it