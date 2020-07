Truist rende noti risultati del secondo trimestre 2020

902 milioni di dollari di utile, ovvero 0,67$ di utile diluito per azione

CHARLOTTE, North Carolina, 17 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noto in data odierna l'utile del secondo trimestre del 2020.

L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari era pari a 902 milioni di dollari, un incremento del 7,1 per cento rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. L'utile diluito per azione ordinaria nel secondo trimestre del 2020 ammontava a 0,67$, in calo del 38,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I risultati del secondo trimestre corrispondono a una redditività dell'attivo (ROA) dello 0,75 per cento su base annua, a una redditività del capitale investito (ROCE) del 5,90 per cento su base annua e a un coefficiente ROTCE (return on tangible common shareholders' equity) dell'11,83 per cento su base annua.

L'utile netto rettificato disponibile agli azionisti ordinari era pari a 1,1 miliardi di dollari, ovvero 0,82$ diluito per azione, esclusi oneri legati alla fusione e ristrutturazione di 209 milioni di dollari (160 milioni al netto delle imposte), spese di esercizio addizionali legate alla fusione di 129 milioni di dollari (99 milioni al netto delle imposte), plusvalenze su titoli per 300 milioni di dollari (230 milioni al netto delle imposte) e perdite conseguenti l'estinzione anticipata di debiti a lungo termine pari a 235 milioni di dollari (180 milioni al netto delle imposte). L'utile netto diluito per azione ordinaria rettificato scendeva di 0,01$ rispetto al primo trimestre del 2020. I risultati rettificati corrispondono a un ROA su base annua dell'0,91 per cento, ROCE su base annua del 7,26 per cento e ROTCE su base annua del 14,17 per cento.

"Sono soddisfatto della nostra performance in generale e degli interventi di Truist a sostegno di tutte le parti interessate in questa congiuntura così difficoltosa e in continua evoluzione", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Kelly S. King. "Questo trimestre abbiamo continuato a mantenere l'attenzione sull'assistenza ai nostri clienti, collaboratori e comunità, colpiti dalla pandemia, raddoppiando i fondi stanziati nell'ambito di Truist Cares, con 50 milioni di dollari a disposizione per comunità non sufficientemente servite nelle zone in cui operiamo. Ci dedichiamo inoltre ad affrontare la diseguaglianza sociale e razziale, problematica cruciale in America, portando avanti una vera conversazione per capire come mettere in atto cambiamenti significativi, duraturi e misurabili per la comunità di colore. Resta molto lavoro da fare, ma il nostro obiettivo è creare un'azienda e una società più forti e più eque.

"I risultati finanziari delle attività principali sono stati robusti per il trimestre, in particolare in considerazione della congiuntura difficile in termini di tassi di interesse e credito", ha aggiunto King. "Il reddito netto corretto si è assestato a 1,1 miliardi di dollari, supportato dalla crescita dell'attivo fruttifero, dall'ottimo risultato del nostro gruppo di investment banking, un trimestre record messo a segno dal gruppo di intermediazione assicurativa, ed eccellenti risultati conseguiti dal team dei mutui ipotecari residenziali. Siamo inoltre stati molto disciplinati in termini di spesa per le attività primarie e abbiamo registrato una crescita significativa dei depositi.

"Se da un lato gli indici qualitativi dell'attivo sono rimasti relativamente stabili, dall'altro abbiamo messo a disposizione 844 milioni di dollari per perdite del credito data l'incertezza economica e le pressioni congiunturali. In tal modo saremo ben coperti a fronte delle perdite sui crediti previste per il futuro. Siamo altresì soddisfatti dei risultati messi a segno dai nostri portafogli prestiti in condizioni di stress nell'ambito del processo CCAR della Federal Reserve. A seguito di tale processo, raccomanderemo al consiglio di amministrazione un dividendo per il terzo trimestre di 0,45$.

"Resto orgoglioso dei nostri collaboratori, che continuano a lavorare duramente per soddisfare le esigenze dei clienti nell'immediato e nel lungo periodo, ribadendo il nostro intento: creare ispirazione e migliorare vite e comunità ogni giorno".

Dati salienti del secondo trimestre 2020

Annuncio degli utili e sintesi dei risultati trimestrali

Truist

I coefficienti di capitale e gli attivi ponderati per il rischio sono dati preliminari.

