Imprese in difficoltà, tra economia che stenta a ripartire e scadenze fiscali

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha aggravato le criticità dell’economia del nostro paese ed ha portato a delle conseguenze economiche negative per buona parte delle imprese attive in Italia, soprattutto per le PMI che hanno dovuto far fronte ad una drastica riduzione del fatturato senza aver potuto contare su una riserva economica sufficiente.

A rendere ancora più complessa la gestione di questa critica situazione economica è stato il taxdaye dunque l’obbligo per le imprese di versare i contributi nelle casse dello Stato italiano rispettando le scadenze che erano state fissate in precedenza. Nonostante la richiesta da parte di Confcommercio e delle aziende italiane, il Tesoro ha preferito non rinviare la scadenza per il pagamento dei contributi, ritenendo che un rinvio a settembre avrebbe causato un ingorgo fiscale ed avrebbe peggiorato la situazione.

A parlare della questione per fare chiarezza sul tax day e sulle varie scadenze è stato il viceministro dell’economia Antonio Misiani, che ha spiegato che i versamenti dei contributi inizialmente in programma per giugno e successivamente prorogati al 20 luglio non si sarebbero potuti prorogare ulteriormente, per evitare quello che lui definisce un pericoloso ingorgo fiscale.

A settembre inoltre lo Stato ha bisogno di conoscere la precisa entità dei contributi versati, perché sulla base di questi è chiamato ad effettuare la programmazione finanziaria del Governo. Prorogare la scadenza a settembre avrebbe significato causare con certezza un ritardo nella programmazione economica, con ripercussioni importanti sia per la politica italiana che per i rapporti internazionali.

Portale impresa 24: il portale a sostegno delle imprese

Per supportare la crescita delle aziende e per offrire loro delle informazioni aggiornate sul mondo dell’imprenditoria è nato il Portaleimpresa 24, sito web di riferimento per leggere approfondimenti e novità su questo settore. Il sito viene aggiornato di frequente con le notizie più recenti, in modo che gli imprenditori, ma anche coloro che sono semplicemente interessati al mondo imprenditoriale, possano essere sempre aggiornati e non si lascino scappare alcuna notizia importante.

Il sito raccoglie anche delle schede dettagliate sulle principali imprese italiane, utili da leggere per studiare i casi di successo nel nostro paese ed anche per cogliere informazioni interessanti sui possibili competitors. Quando si decide di avviare una nuova impresa è necessario effettuare un attento studio del mercato, volto a conoscere i bisogni dei potenziali consumatori, ma anche i punti di forza e di debolezza di chi è già in attività ed offre il servizio o il prodotto che si è intenzionati a proporre sul mercato.

Su Portale impresa 24 è possibile trovare anche delle informazioni pratiche su come ottimizzare i processi aziendali per supportare la crescita della società, limitando gli errori e sfruttando al meglio le potenzialità dell’azienda. Si trovano poi consigli utili per aumentare la visibilità online dell’azienda, il che è necessario per poter crescere nel settore imprenditoriale attuale. Al giorno d’oggi Internet rappresenta uno dei principali canali di vendita e si rivela indispensabile anche per quelle aziende che non vendono direttamente online, ma che hanno comunque bisogno della rete per farsi conoscere e per conquistare una posizione di rilievo nel settore in cui operano, con l’obiettivo di diventare leader del settore stesso.

Le aziende che intendono farsi conoscere online e che desiderano essere presenti su Portale impresa 24 possono mettersi in contatto con il team di esperti, per studiare insieme a loro la strategia migliore per la sponsorizzazione dell’azienda e di quanto offerto ai consumatori. Con un progetto ben studiato e pianificato sarà possibile ottenere dei risultati ragguardevoli, incrementando la visibilità online ed ampliando il numero di clienti interessati a quanto l’azienda ha da offrire.

