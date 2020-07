ScuolaDiTrading.me: formazione sul trading online con professionisti qualificati

È uno dei prodotti finanziari più apprezzati, soprattutto in questo periodo di forte volatilità dei mercati, ma è anche uno dei più rischiosi, se non si applicano le giuste strategie e se non si approccia con la giusta consapevolezza: oggi ci concentriamo sul trading online, fornendo alcune indicazioni pratiche per cercare di avere successo in questo ambito grazie al supporto di professionisti qualificati.

Scuola di Trading, la formazione per il trading online

È questo l’obiettivo di scuoladitrading.me, il progetto italiano che ha riunito un team fatto da analisti tecnici certificati SIAT (società italiana degli analisti tecnici) e trader professionisti per aiutare trader e aspiranti trader a trasformarsi in professionisti dei mercati finanziari.

Le caratteristiche di questa iniziativa sono semplici e chiare e si basano su alcuni principi:

• Applicare strategie testate e aggiornate, con percorsi formativi sempre aggiornati, strategie e risorse testate e costantemente aggiornate, per offrire agli studenti solo ciò che funziona realmente, da utilizzare su qualsiasi mercato si desideri operare.

• Strumenti orientati alla libertà. Uno dei vantaggi del trading è la possibilità di raggiungere la libertà finanziaria e questo è anche l’obiettivo di questi corsi. Rispetto a ciò che si trova online, ScuolaDiTrading ha infatti creato solo percorsi che hanno lo scopo di rendere le persone indipendenti e professionalmente in grado di guadagnare con continuità su qualsiasi mercato e in qualsiasi condizioni.

• Risultati accelerati, grazie alla formula EasyLearnche permette un apprendimento più veloce e sicuro, anche senza una conoscenza di base sul trading o sulla finanza, disintegrando il binomio guadagno-esperienza.

Le caratteristiche dei corsi

A tutto questo si aggiunge il massimo supporto in ogni fase, perché il team resta sempre a disposizione per offrire le risposte a tutte le possibili domande e risolvere ogni tipo di dubbio, e la possibilità di scegliere il proprio ritmo di studio e guadagno. In pratica, ogni potenziale trader può guardare le lezioni dove vuole, quando vuole, tutte le volte che vuole e quindi imparare in qualsiasi condizione.

Grazie a Scuola di Trading e ai suoi corsi digitali, praticamente “chiunque"può acquisire le competenze e conoscenze necessarie per trasformare i propri obiettivi di investimento in realtà, imparando a operare sui mercati azionari con la giusta consapevolezza e cognizione. Al termine del percorso è possibile “vivere di trading” e diventare davvero un professionista di questo prodotto finanziario, apprendendo le nozioni teoriche e soprattutto pratiche per unire l’analisi tecnica e fondamentale, che rappresenta la strategia di base del progetto.

I corsi online per imparare a fare trading

Sempre per garantire la massima adattabilità alle esigenze degli studenti, i corsi sono disponibili sia in modalità multiday che nell’innovativa tipologia di Day Trading: ovvero, un’intera giornata di formazione che permette di apprendere le nozioni per lanciarsi in una carriera da Trader di successo.

In totale, il sito propone oltre 140 ore di corsi sul trading in azioni, che sono uno strumento fondamentale per trasformare i risparmi in uno strumento che generi rendite di alto valore, impiegando solo poche ore di lavoro a settimana. Al termine di questo percorso, il trader così formato sarà capace di velocizzare la crescita del suo capitale, di conoscere le pratiche per assicurare la protezione dal rischio, avere la giusta consapevolezza sulle azioni da fare in ogni situazione senza preoccuparsi inutilmente dell’esito delle operazioni, sapere quali ambiti offrono le maggiori possibilità di profitto, minimizzare i margini di errore grazie alle lezioni di trading sull’Analisi Integrata e a un sistema collaudato da anni e facilmente applicabile.

Non è necessario essere geni per fare trading online, ma servono sicuramente buona volontà e capacità di comprendere il funzionamento di questo meccanismo: con Scuola di Trading c’è la possibilità di entrare davvero nel sistema e di conoscerlo in ogni sfumatura, per poter investire in maniera oculata, ridurre i rischi e guadagnare di più con gli investimenti online.

