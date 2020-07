Trading online, come creare una corretta e bilanciata strategia

Ormai si parla sempre più frequentemente di trading online, una forma di investimento in forte crescita di volumi e clienti anche per l'aumento della volatilità sui mercati finanziari, che spinge tante persone ad approcciare alle piattaforme di trading online.

Limitare danni e perdite

C’è però una questione da non trascurare: secondo alcune statistiche, quasi 9 persone su 10 che iniziano a fare trading finiscono per perdere soldi, e anche se altri studi riducono questa percentuale all'80% la sostanza non cambia. Questo non significa che si tratta di un prodotto rischioso, ma che serve avere la giusta consapevolezza e la giusta dose di informazioni prima di investire, senza lanciarsi a occhi chiusi.

È questo il consiglio che arriva dalle guide di segnaliditrading.net, uno dei principali riferimenti italiani del settore,che invitano a valutare accuratamente la creazione di una strategia. Anzi, il primo comandamento di chi fa trading online dovrebbe essere “mai aprire posizioni senza avere una strategia”, perché in caso contrario si corre il rischio di trasformare tutti i trade da potenziali guadagni a quasi sicure perdite.

L’importanza di una strategia

Il trading online può offrire la libertà finanziaria che gli utenti desiderano, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale evitare questo primo e fondamentale errore, avventurarsi senza strategia: si tratta di una “trappola” in cui è frequente cadere quando, soprattutto all’inizio, si è attratti dal risultato finale e dalla possibilità di guadagnare rapidamente tanti soldi, perdendo di vista però il processo in sé.

E invece, proprio il processo nel trading è fondamentale perché in gran parte coincide con la nostra strategia di trading online e si deve partire da una assunzione di consapevolezza: tutti i trader vanno incontro a perdite di entità varia e più o meno grandi nell’arco della loro carriera, perché è praticamente impossibile eliminare i trade perdenti.

L’arco del processo di un trader è quindi composto da perdite e guadagni, da profitti e passività, e solo partendo da questi presupposti si può comprendere che il nostro obiettivo (minimo) è contenere le perdite e cercare di maturare profitti che siano maggiori rispetto alle perdite.

Come impostare una strategia efficace

Sulla scia di queste considerazioni si può impostare una strategia base di trading, che prevede 3 punti chiave:

•Un’attenta e approfondita analisi del mercato.

• L’osservazione dei movimenti del prezzo.

• L’impostazione di stop loss e take profit su livelli chiave.

Si tratta di una gestione semplificata, ma non semplicistica: non bisogna pensare che una strategia complessa ed elaborata sia necessariamente più efficace, perché inserire tanti indicatori non è sinonimo di maggiore qualità, ma al contrario può significare solo informazioni ridondanti e maggiore complessità, sia di comprensione che di azione.

Il valore della semplicità

Molto spesso si commette un errore di valutazione, pensando che per fare meglio del mercato servano per forza strategie più complesse. Questo in genere si verifica perché si ritiene che impostare una strategia complessa possa essere più profittevole, anche perché più “originale” e sviluppata da meno persone.

In realtà, vale l’esatto opposto e la semplicità è una chiave importante verso il successo: innanzitutto, più complesso non è necessariamente migliore, ma può come detto aprire la porta a maggiori difficoltà e maggiori problemi.

Il suggerimento è quindi di realizzare una strategia di trading fatta da uno o due indicatori, due regole e una variabile, così da diminuire le probabilità che questa possa saltare o rivelarsi infruttuosa.

I tre step per fare trading con una strategia

A questo punto, possiamo quindi delineare le tre fasi per impostare, gestire e attuare la nostra strategia di trading online.

1. Crea una strategia operativa e testala in demo.

Si parte ovviamente dalla creazione di una strategia, che può essere personale e fatta in proprio oppure appresa da altri trader o investitori; la differenza sta nei tempi (è più facile mutuare interventi già provati).

2. Inizia ad usare strategia di trading in reale.

Dopo aver verificato la bontà della “teoria”, si può passare a testare le sue applicazioni pratiche. In questa fase l’obiettivo degli investimenti non deve essere quello di guadagnare il più possibile, ma di limitare il rischio e controllare le perdite.

3. Passa alla pratica.

È il momento di fare davvero trading online e di reinvestirei profitti ottenuti fin qui per accrescere il capitale.

BOILERPLATE

Madability SA

Segnaliditrading.net

email: info@segnaliditrading.net

Sede: via Valdani 1 Chiasso, Svizzera

Telefono: 347 5692885