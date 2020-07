Mercati globali: Le Fonti TV dedica uno speciale ai migliori trader italiani e i più importanti broker internazionali

Il 27 luglio 2020, a partire dalle 09.30, in esclusiva su Le Fonti TV, verrà analizzato lo scenario dei mercati globali e i nuovi modi di operare

Milano, 27 luglio 2020 –La pandemia di Covid-19 ha costretto i listini mondiali a grandi fasi di volatilità e a fluttuazioni difficilmente prevedibili.

Durante l’International Trading Week, Le Fonti vuole fare il punto su quanto successo offrendo spunti, riflessioni e consigli, grazie alla partecipazione dei migliori trader italiani, i più importanti broker internazionali e le principali case prodotto.

La settimana monotematica sarà visibile al seguente link: Le Fonti – Trading Week

Alcuni speaker e partner dell’evento:

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

