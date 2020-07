(scoop): A RadioBorsa parla Bradley Birkenfeld, l’informatore più pagato della storia (104 milioni di dollari). Colui che ha fatto saltare il segreto bancario svizzero

Su RadioBorsa.com o su YouTube nel canale SoldiExpert un incredibile episodio dove Bradley Birkenfeld racconta la sua storia, la sua carriera dorata in UBS, la svolta, la battaglia legale, i 30 mesi in una prigione federale USA, il premio a 8 zeri ricevuto (e come l’ha impiegato), la sua vita attuale (fra Malta, Italia e Londra) e battaglie in cui è impegnato.

Si è tornato a parlare in questi giorni di conti bancari in Svizzera e paradisi fiscali e se c'è qualcuno con cui vale la pena di parlare per capire come funziona questo mondo e i fili inestricabili che esistono fra ricchezza e potere a tutti i livelli è quello che ne mondo viene definito il “banchiere di Lucifero”.

Bradley Birkenfeld è il private banker che ha distrutto il segreto bancario svizzero e ha ottenuto come ricompensa dall'Agenzia delle Entrate Usa la cifra record di 104 milioni di dollari affrontando alti e bassi pazzeschi compreso 30 mesi in una prigione federale.

Autore del best seller mondiale "Il banchiere di Lucifero" (Eri- Rai Editore) dove racconta la sua incredibile storia ha scelto in Italia RadioBorsa per raccontare in una lunga intervista la sua nuova vita (anche in Italia), le battaglie in cui è impegnato e togliersi alcuni sassolini dalle scarpe.

L'intervista è disponibile sul canale video di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente (all’indirizzo youtube.com/soldiexpert) e sulla piattaforma podcast RadioBorsa.com (presente anche su Spotify, Spreaker, iTunes e su tutte le piattaforme mondiali).

Una storia superiore alla trama di qualsiasi romanzo o film di Hollywood che tutti dovrebbero conoscere anche e soprattutto se non si possiede e non si è mai posseduto un conto non dichiarato in Svizzera o un trust in un paradiso fiscale perché fa comprendere molte cose sul dietro le quinte del mondo della gestione degli investimenti e il Potere. Uno squarcio unico sul mondo della cosiddetta Alta Finanza.

Bradley Birkenfeld è il private banker che ha distrutto il segreto bancario svizzero e ha ottenuto nel 2012 come ricompensa dall'Agenzia delle Entrate Usa la cifra record di 104 milioni di dollari. E per questo motivo è presente nel Guinness dei Primati che ha dovuto inventare una nuova categoria: whistleblowing.

Letteralmente il “soffiatore del fischietto” ovvero il segnalatore di illeciti ovvero un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda.

Bradley Birkenfeld lo ho fatto nei confronti dell’azienda dove ha lavorato per diversi anni ovvero UBS, tuttora la più importante banca privata al mondo (e non solo in Svizzera) nelle gestione della ricchezza. In questa intervista (disponibile su youtube di SoldiExpert all'indirizzo https://bit.ly/banchiere-lucifero) spiega perché ha fatto tutto questo svelando particolari inediti.

Per le accuse di Birkenfeld che la giustizia USA ha trovato valide UBS è stata costretta a patteggiare un’ammenda di 780 milioni di dollari nel 2009 con gli Stati Uniti, fornendo una nutrita una lista di nominativi di clienti USA e dando un colpo mortale al segreto bancario svizzero.

Birkenfeld spiega in questa intervista anche le pratiche discutibili applicate (ancora oggi) in molte parti del mondo (Italia compresa) come le commissioni a go-go applicate sui fondi d'investimento e altri prodotti (soprattutto della casa ma non solo) e strumenti finanziari per tosare i clienti invece che farsi remunerare direttamente. Pratiche che fanno più ricco le banche ma alla fine tosano soprattutto il risparmiatore. Per questo motivo Birkenfeld sostiene la consulenza finanziaria indipendente pura (fee only) contro la finanza opaca e spiega perché.

In questo podcast speciale su RadioBorsa.com (la piattaforma podcast di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente) e anche in formato video sul canale YouTube in versione completa Bradley Birkenfeld ha ripercorso tutta la sua storia e risposto alle domande di Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari indipendenti e autori di la “Borsa di Vita” una trasmissione in cui ogni 2 settimane intervistano personalità rilevanti che raccontano la loro storia controcorrente.

Una testimonianza impressionante quella di Birkenfeld sul canale YouTube di SoldiExpert o su RadioBorsa.com che offre uno squarcio unico sul mondo delle banche e del potere, dei conflitti d’interesse a tutti i livelli. Il ruolo di Obama e di Hillary Clinton, l’influenza quasi senza limiti delle grandi banche, i nomi nei conti cifrati che non sono stati rivelati e i vip coinvolti.



SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale.

Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti, consulenti finanziari autonomi ovvero indipendenti, che operano in più parti d’Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o specifici investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, assicurazioni) e si basa su un’attenta analisi preventiva. Tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up e richiedono gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti all’indirizzo http://soldiexpert.com/call ) per valutare se il portafoglio che detengono è efficiente, robusto e se stanno pagando il giusto prezzo al proprio intermediario. SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast ha scelto di essere coerente con questa missione) è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico invece dell’industria del risparmio gestito in Italia e della consulenza finanziaria tradizionale.

