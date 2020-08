Wuxi dà il benvenuto ai talenti globali: il 2020 Taihu Talent Summit si svolge a Wuxi

NANJING, Cina, 7 agosto, 2020 /PRNewswire/ -- Il 5 agosto, a Wuxi (nella provincia cinese di Jiangsu), è stato ufficialmente inaugurato il 2020 Taihu Talent Summit. Col tema di "Nuova era, nuovi talenti, nuova ecologia", Wuxi, questa antica città dello Jiangnan, ha aperto la porta a talenti di tutto il mondo.

Huang Qin, segretario del Comitato Municipale di Wuxi del PCC, ha detto che Wuxi, in questa poetica terra dello Jiangnan, dà un caloroso benvenuto a talenti eccezionali provenienti sia dalla Cina che dall'estero pronti ad esprimere la propria saggezza innovativa, la propria passione imprenditoriale, e a concretizzare le proprie ambizioni di carriera e i propri valori di vita.

Questo summit è patrocinato da molte istituzioni e associazioni nazionali e internazionali. Venti accademici cinesi e stranieri, più di 700 esperti provenienti da istituti superiori e università, dalle aziende Top 500, da associazioni scientifiche e tecnologiche e dai media, si sono riuniti con i rappresentanti dei talenti e hanno cercato uno sviluppo comune, secondo quanto riferito dal comitato organizzatore di Taihu Talent Summit 2020.

Nel corso di questo summit sono previste due partnership per la cooperazione tra scuole e aziende, dieci cerimonie di lancio di importanti piattaforme di innovazione, 46 progetti di cooperazione tra industria, accademia e ricerca; più di 200 progetti di talenti scientifici e tecnologici saranno promossi a Wuxi per trattare e accelerare la raccolta di risorse scientifiche e tecnologiche.

Wuxi è nota come la "Capitale mondiale dell'Internet of Things (l'Internet delle cose)" e negli ultimi anni si è classificata per ben tre volte al primo posto tra le città più vivibili della Cina continentale.