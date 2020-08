Post-Ferragosto: come ripartire con il piede giusto in ufficio

Milano, 18 Agosto 2020 - Le ultime settimane di agosto segnano sempre quello spartiacque fra la leggerezza e il relax dell’estate e la grande ripresa di chiusura anno che parte da settembre. Con lo scattare del primo mese d’Autunno le aziende ricominciano a remare a piene energie, rimettendo in campo nuovi progetti e progetti messi in pausa proprio per l’estate.

Se ci sono rinnovi da fare, aggiornamenti, modifiche in ufficio di solito si organizzano proprio in queste due settimane, proprio per poter ripartire con settembre alla grande. Ecco che quindi questo è il momento anche in cui si riassortiscono le scorte della cancelleria dell’ufficio e statisticamente le aziende di forniture possono confermare un aumento degli ordini proprio in questi giorni, come ogni anno.

Se anche tu ti devi occupare di questo e non vuoi farti cogliere impreparato dimenticando magari qualche dettaglio che in realtà non è affatto secondario come oggi potresti pensare, ecco una lista di quello che non devi assolutamente dimenticare di ordinare. Bada bene che le cose apparentemente più banali, sono invece importantissime. Un classico? I punti della cucitrice, i fogli per la stampante, il bianchetto. Ma vediamo una bella lista completa del necessario.

Tutto quello che serve per l’ufficio, da non dimenticare

Se stai aspettando la lista di tutto quello che serve in ufficio, sappi che non stiamo per fare una lista della spesa perché potrebbe non essere adatta alla tua attività specifica. La verità, infatti, è che oggettivamente “dipende”. Dipende da che attività gestisci, da quante persone utilizzano la cancelleria, dallo spazio di magazzino che hai a disposizione per i prodotti “di riserva”. Più che fare una lista, quindi, risulta più utile forse fare qualche ragionamento insieme.

Stampi? Quanto stampi? In ogni caso della carta bianca è sempre averla quindi è bene che prendi qualche bella risma. Se stampi solo documenti, può andare bene una carta di media qualità; se invece stampi contratti o documentazione importante, allora meglio procurarti anche carta un po’ di maggiore qualità. Se stampi tieni conto che sarà anche il caso di avere delle cartucce di scorta. Per unire fascicoli di più fogli in modo ordinato occorre la pinzatrice, con i relativi punti e, visto che non si sa mai, la macchinetta per rimuovere i punti senza strappare i fogli. Sempre per gestire stampe e documenti risulta poi essere utile avere delle graffette.

Se dovete conservare i documenti ci vorrà poi il necessario per archiviare in modo ordinato: buste trasparenti, etichette, raccoglitori, separatori. Indispensabili in ogni genere d’attività o quasi sono le penne, specialmente quelle blu e nere. A seconda dei casi potrà essere anche utile avere delle matite, gomme da cancellare, righe, evidenziatori, scotch, colla, forbici.

Dove comprare i prodotti di cancelleria e come scegliere quelli giusti?

La cosa migliore per acquistare i prodotti per l’azienda è quella di fare shopping online presso rivenditori specializzati per prodotti di questo tipo. Da fare in azienda di solito ce n’è già abbastanza e di conseguenza non c’è nulla di più pratico e rapido di fare le cose da computer e ricevere tutto in tempi brevi direttamente in ufficio. Oltre a questo, considerando che di solito far tornare i conti non è facile e che online si risparmia facilmente il 30% è vantaggioso comprare lì.

È vero che anche nella tua città ci saranno negozi che vendono all’ingrosso, ma è anche vero che non di tutto ogni volta vorrai comprare confezioni molto grandi. Non solo per una questione di costo, ma anche perché se, per esempio, di penne rosse se ne utilizzano poche, averne tante porta via spazio e seccandosi prima dell’utilizzo, si butta via, letteralmente, denaro.

