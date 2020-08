iM Global Partner rafforza la competenza della propria gamma OYSTER sui titoli azionari europei

- Zadig Asset Management, partner di iM Global Partner, apre la sua storica strategia Memnon ai clienti della gamma OYSTER

- Il fondo OYSTER Europe diventa il fondo OYSTER Europe

PARIGI e LONDRA, 24 agosto 2020 /PRNewswire/ -- iM Global Partner continua la revisione strategica della gamma OYSTER delegando un nuovo fondo azionario europeo al suo partner Zadig Asset Management. L'obiettivo del fondo OYSTER Europe è replicare la strategia di punta della società di gestione, Memnon European Equity, lanciata nel 2011.

Una strategia per i titoli azionari europei basata sulla convinzioneAttraverso il suo approccio di gestione attivo, fondamentale e concentrato, Zadig Asset Management porta la diversificazione agli investitori nell'ambito della gestione dei titoli azionari europei. Annunciata a gennaio 2020, la partnership strategica e capitalistica tra Zadig Asset Management e iM Global Partner ha consentito a quest'ultima di integrare la propria offerta con l'esposizione ai titoli azionari europei. Come annunciato in precedenza, Zadig Asset Management è già stata incaricata della gestione del fondo leader della gamma, il fondo OYSTER Sustainable Europe.

Il nuovo fondo OYSTER Europe intende replicare la strategia Memnon relativamente ai titoli azionari europei. Questa strategia concentrata di selezione delle azioni si basa sul processo fondamentale di selezione delle azioni di Zadig Asset Management.Il portafoglio, attualmente composto da 25 società, si concentra sulle migliori idee di Zadig Asset Management e mantiene un'esposizione equilibrata a nomi di crescita, ciclici, difensivi e finanziari, con particolare attenzione alla valutazione dei mercati azionari. I manager utilizzano il loro modello proprietario per determinare un prezzo target ragionevole per ciascuna delle azioni nel proprio universo investibile e di solito investono in società che sono state abbandonate dagli investitori a causa di preoccupazioni a breve termine, generando un interessante profilo di rischio/rendimento. Questo approccio di investimento 'contrarian' e basato sulla valutazione ha consentito alla strategia di superare costantemente le prestazioni del proprio indice di riferimento con un bias limitato. L'approccio 'contrarian' genera un portafoglio di società sottoinvestite, rendendo la strategia un asset esclusivo e diversificante per i selettori di fondi.

Philippe Uzan, CIO – Asset Management di iM Global Partner commenta: "Delegando una nuova strategia al nostro partner Zadig Asset Management, forniamo ai nostri clienti una strategia di selezione delle azioni europee che offre diversificazione all'offerta di prodotti attivi. Questo fondo di portafoglio essenziale è in grado di adattarsi alle diverse condizioni di mercato e di generare prestazioni grazie al suo approccio differenziante".

L'indice di riferimento è MSCI Europe Ex UK a rendimento netto totale. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Informazioni su iM Global Partner iM Global Partner è una rete globale di investimento e sviluppo dedicata alla gestione patrimoniale. Seleziona e crea partnership a lungo termine con società di gestione patrimoniale indipendenti e di talento attraverso la proprietà diretta di capitale.

Grazie a un team di sviluppo aziendale esperto, presente in 10 sedi in tutta Europa e negli Stati Uniti, iM Global Partner fornisce ai propri clienti l'accesso alle migliori strategie di gestione dei propri Partner.

L'ampia gamma di soluzioni di investimento di iM Global Partner comprende quindi la gamma OYSTER, un SICAV lussemburghese, ma anche fondi comuni ed ETF dedicati agli investitori statunitensi.

iM Global Partner rappresenta 16,7 miliardi di dollari di patrimonio gestito alla fine di luglio 2020.

www.imgp.com

Informazioni su Zadig Asset Management Zadig Asset Management è una società di investimento leader in Europa che applica rigorosi criteri di valutazione e governance, basati sui principi ESG, agli investimenti azionari attivi e concentrati. Gestisce fondi OICVM e conti gestiti per investitori istituzionali alla ricerca di idee di investimento ad alta convinzione per ottenere risultati. La società gestisce 1,8 miliardi di dollari per investitori istituzionali, banche private e clienti di family office in Europa e negli Stati Uniti.

https://www.zadig.lu/en/

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1230224/iM_Global_Partner_Logo.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1230225/Zadig_Logo.jpg

Logo -

IM Partner globale Steele & Holt, ParisManon Camescasse,

manon@steeleandholt.com

laura@steeleandholt.com

, +33 7 888 15 497Laura Barkatz,, +33 6 58 25 54 14

Zadig Asset Management Peregrine Communications, LondonBill McIntosh,

bill.mcintosh@peregrinecommunications.com

guy.taylor@peregrinecommunications.com

, +44 (0)203 178 6868Guy Taylor,, +44 (0)203 040 0867