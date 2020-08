Servotecnica: dai riduttori ai servomotori, tutte le soluzioni meccatroniche

Nova Milanese, 26 Agosto 2020 - Nell’ambito delle soluzioni meccatroniche Servotecnica è un punto di riferimento per il settore, proponendo una gamma completa di prodotti dai riduttori ai servomotori tecnologicamente all’avanguardia, oltre al supporto lato software con sistemi personalizzati in base alle esigenze di ogni cliente.

L’azienda è operativa dal 1980, con una storia che ha accompagnato tutto lo sviluppo del Motion Control in Italia, continuando a puntare sull’innovazione e la valorizzazione del know-how aziendale.

I riduttori di Servotecnica per la meccatronica

Servotecnica mette a disposizione dei suoi clienti riduttori ad alta precisione per ogni necessità operativa, dispositivi per la trasmissione della potenza con i quali ottimizzare la coppia dei motori diminuendo la velocità di rotazione.

In particolare propone riduttori meccanici compatti ed estremamente precisi, con un’ampia scelta di elementi a vite senza fine, epicicloidali e a cascata di ingranaggi, in grado di soddisfare ogni specifica tecnica di applicazione in base alla velocità, al rapporto di riduzione e alla coppia richiesta.

I riduttori epicicloidali o planetari presentano una configurazione che assicura una maggiore efficienza nel trasferimento della coppia, soprattutto considerando modelli di pari dimensioni e volume d’ingombro.

I riduttori a cascata di ingranaggi e a vite senza fine garantiscono giochi minimi, un’elevata affidabilità e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre questi modelli sono completamente personalizzabili meccanicamente, vantano un alto livello di compatibilità e si possono impiegare sia con motori brushed che brushless.

Ovviamente Servotecnica fornisce anche soluzioni su misura per soddisfare esigenze particolari, specialmente in caso di restrizioni dovute allo spazio d’installazione. In questa situazione si possono utilizzare riduttori angolari a 90 gradi, una fornitura complessa e specifica disponibile presso l’azienda, con il supporto tecnico degli esperti del gruppo per qualsiasi necessità operativa e progettuale. Nel catalogo di riduttori sono presenti i modelli dei migliori brand del settore, come Gysin, KAG, Reckon e FAULHABER.

Le soluzioni di Servotecnica per i motoriduttori

Servotecnica offre ai suoi clienti i migliori motoriduttori disponibili sul mercato, con opzioni compatibili con i riduttori della gamma per una fornitura di meccatronica completa e di altissima qualità.

L’accoppiamento di componenti realizzati da vari costruttori è uno dei punti di forza dell’azienda, un risultato ottenuto grazie a 40 anni d’esperienza nel settore, all’aggiornamento continuo e a un elevato know-how, con una serie di progetti strettamente legati all’ambito di ricerca scientifica in collaborazione con università prestigiose come il Politecnico di Milano.

I motoriduttori proposti da Servotecnica sono totalmente personalizzati in base alle esigenze di ogni cliente, un aspetto unico che contraddistingue l’approccio altamente professionale e specializzato dell’azienda. Le tecnologie in ambito meccanico ed elettronico trovano applicazione in comparti estremamente complessi e delicati, in cui vengono richiesti elevati standard qualitativi come il settore della difesa, il campo aerospaziale, le telecomunicazioni, la stampa e le imprese che si occupano della produzione energetica da fonti rinnovabili come il settore eolico.

Alcuni motoriduttori particolari sono in grado di operare in condizioni di forte stress, ad esempio con elevati range termici, assicurando comunque un rendimento ottimale e la massima efficienza. Ovviamente le applicazioni di questi sistemi sono molteplici, come il campo industriale, il settore automobilistico e tutti gli impianti automatizzati che impiegano strutture come i nastri trasportatori, i robot e ogni ambito legato alla produzione e allo spostamento di merci.

Servotecnica: il rilancio del Paese passa per la meccatronica

Quello della meccatronica è senz’altro un settore strategico per l’Italia, un ambito in cui il nostro Paese si posiziona a livello internazionale come un polo d’eccellenza sul mercato globale.

Oggi le sfide della modernità sono particolarmente complesse, con l’aumento della domanda per servizi integrati e forniture custom, con criteri stringenti di sicurezza, rapidità e qualità. Tuttavia le opportunità sono enormi, con interi comparti come quello biomedico e la robotica che possono portare posti di lavoro ad altissima professionalità e offrire occasioni importanti soprattutto per i giovani talenti.

In questo contesto Servotecnica propone soluzioni meccatroniche complete dal 1980, posizionandosi come punto di riferimento nel comparto del Motion Control in grado di supportare le imprese che devono affrontare l’automazione e l’ottimizzazione dei processi industriali.

Ovviamente si tratta di un comparto altamente competitivo, che richiede un livello di innovazione elevato e un continuo aggiornamento delle competenze e delle tecnologie integrate, aspetti su cui Servotecnica ha sempre puntato per garantire prodotti e assistenza di primordine a tutti i suoi clienti.

