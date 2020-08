Quando l’insegna può decretare il successo di una attività commerciale

Palermo, 31/08/2020 - Il successo di un’attività commerciale può dipendere anche dalle caratteristiche della sua insegna. Un bar, un negozio o un’agenzia viaggi possono attirare l’attenzione dei passanti, e quindi incrementare il numero di potenziali clienti, grazie alla scelta dell’insegna giusta. Proprio per questo motivo è fondamentale affidarsi a dei professionisti del settore, come quelli di creazioneweb.net, per trovare la soluzione più adatta ai propri bisogni. Un’insegna d’altro canto può essere considerata come il biglietto da visita di un business: se è vero che la prima impressione è quella che conta, l’impatto iniziale di un cliente nei confronti di un esercizio commerciale è influenzato senza dubbio dagli elementi visivi che compongono l’insegna.

Il marchio

Che si opti per le insegne a bandiera o per quelle a parete, in qualsiasi caso è necessario individuare con cura il logo: si tratta del simbolo grafico che rende riconoscibile l’attività commerciale e contribuisce a identificarla e a distinguerla rispetto alla concorrenza. È essenziale che il logo sia rappresentativo rispetto al brand: non solo intrigante dal punto di vista dello stile, ma anche facile da comprendere e, soprattutto, tale da poter essere memorizzato con semplicità. Lo stesso discorso vale per il marchio, che è un elemento decisivo per definire l’immagine dell’attività: un simbolo di appartenenza, ma anche di affidabilità e di qualità. Nel momento in cui si sceglie un nome, non si può fare a meno di prendere in considerazione la tipologia di attività che si intende intraprendere, soprattutto per ciò che concerne i servizi e i prodotti da mettere a disposizione dei clienti. Anche in questo caso c’è bisogno di una soluzione che possa essere ricordata con facilità e che sia coerente con i servizi e i prodotti offerti.

La leggibilità

La leggibilità è una dote di cui nessuna insegna luminosa a led può fare a meno. In particolare ciò che è scritto e rappresentato sull’insegna deve poter essere compreso anche da chi è in movimento: insomma, non solo dalle persone a piedi, ma anche da chi è in macchina o in bici. Chi osserva deve essere messo nelle condizioni di capire subito che cosa si vende in quel negozio in modo da essere persuaso a entrare o comunque a informarsi in maniera più approfondita. Qualora il marchio sia memorabile, il potenziale cliente potrebbe ricercarlo su Internet o sui social network. È anche per questo motivo che le insegne delle aziende sono a tutti gli effetti delle forme di pubblicità.

Che cosa fare prima di installare un’insegna

Prima di esporre l’insegna del proprio negozio è necessario rivolgersi al Comune in cui l’attività commerciale è situata per richiedere una specifica autorizzazione. Ovviamente se il negozio si affaccia su una strada provinciale l’ente a cui si deve fare riferimento è la Provincia. L’ente in questione ha 60 giorni di tempo, a partire dalla data in cui la domanda è stata consegnata, per decidere se la richiesta possa essere accettata oppure no. Nel corso di questo periodo si può comunque esporre un’insegna temporanea, ma a condizione che il suo progetto sia differente da quello originale. Alla richiesta di autorizzazione vanno allegati anche i disegni che riproducono le caratteristiche dell’insegna.

Le insegne luminose e quelle illuminate

Dal punto di vista terminologico sussiste una differenza tra le insegne luminose e quelle illuminate, e ha a che fare con la tipologia di illuminazione. In particolare le insegne luminose sono dotate di una luce interna, mentre quelle illuminate sono visibili per effetto di una o più luci esterne. Come è facile intuire, il ruolo estetico è solo una delle funzioni dell’illuminazione per le insegne: essa serve anche a far capire ai passanti che l’attività è aperta e accessibile.

Le insegne 3D

Non tutte le insegne sono piatte, nel senso che si può ricorrere anche a quelle in 3D: ovviamente queste sono più visibili ma anche più costose, sia per i prezzi dei materiali, sia perché richiedono tempi di produzione più lunghi. Il polistirene, l’alluminio e il plexiglass sono, nella maggior parte dei casi, i materiali con cui vengono realizzate le insegne a 3 dimensioni, che sono applicate a un pannello o a una parete. Il vinile adesivo, invece, è la soluzione per cui si propende nel caso delle insegne piatte, che possono essere applicate anche a un vetro.

La visibilità del business

Appare più chiaro, a questo punto, il motivo per il quale l’insegna di un negozio serve a evidenziare e a migliorare la visibilità di un business. Se i caratteri sono poco leggibili, se i colori sono di scarsa qualità o se il logo non è comprensibile, l’effetto che si desidera ottenere è destinato a rimanere un traguardo lontano. Nell’epoca dei social network e degli acquisti online, dunque, le insegne continuano a mantenere una funzione di primo piano in ambito economico.

Per maggiori informazioni:

Creazione Web è l’azienda a cui si può fare affidamento per richiedere e ottenere insegne di comprovata qualità. Da anni questa realtà è attiva nel campo della stampa su vari materiali, e oggi la varietà di servizi messi a disposizione è davvero ampia: non solo la realizzazione di insegne, ma anche la creazione di siti web dinamici e statici e la produzione di timbri, di biglietti da visita, di targhe in plexiglass di piccolo formato, di striscioni pubblicitari e di pannelli rigidi. Creazione Web è un’impresa all’avanguardia, dinamica e soprattutto giovane, creata grazie alla combinazione di professionalità qualificate nel campo della pubblicità esterne e in quelli della stampa, della progettazione grafica e della comunicazione. Il modus operandi di Creazione Web prevede che il processo di produzione venga seguito in tutte le sue fasi, dal momento della progettazione a quello dell’installazione dell’insegna presso il punto vendita del cliente. Tutti i lavori vengono gestiti con successo grazie all’adozione delle attrezzature e delle tecnologie più avanzate: Creazione Web è un service di stampa digitale e serigrafia capace di dare voce alle idee dei clienti e, soprattutto, di andare incontro a tutte le loro richieste e a tutte le loro necessità.

Contatti:

Creazione Web del dottor Correnti Paolo

Sede operativa: Via M. Villabianca, 20, Misilmeri (Pa)

Cell: +39 339-7279997

E-mail: info@creazioneweb.net

Website: https://www.creazioneweb.net/