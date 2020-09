Torinogioielli dal 1949, una gioielleria d’eccellenza per diamanti etici e gioielli personalizzati

Torino, 11/09/2020 - Dopo un periodo all'ombra della crisi economica, il mercato dei gioielli in Italia è tornato a splendere: nel 2017, il fatturato per la produzione italiana è cresciuto del 2%, mentre le esportazioni nel mercato straniero hanno toccato ben il 14%, raggiungendo i 5,1 miliardi.

Sebbene le cifre non siano ancora paragonabili a quelle dei primi anni 2000 - in cui il mercato dei gioielli ha vissuto un vero momento d'oro - è innegabile che si stia vivendo una nuova alba per il mercato dei preziosi. Ma a cosa si deve questo importante risultato?

Nonostante il calo delle vendite, le aziende orafe italiane hanno goduto di un particolare momento creativo che si è tradotto nei risultati odierni. Negli ultimi vent'anni, il gioiello ha subito un processo non scontato di rivalutazione anche concettuale, merito del faticoso lavoro dei maestri orafi italiani che hanno saputo reinventarne il mercato con nuove idee, proposte e stimoli.

Il risultato è stata la creazione di un prodotto flessibile che spaziasse dall'alta oreficeria fino alla media gioielleria evoluta, offrendo un mercato molto più ampio e alla portata di tutti. Ma la vera rivoluzione è stata portare i gioielli sul web, aprendo in questo modo nuove rotte e possibilità.

Le aziende italiane hanno cominciato a sfruttare la potenza dell'e-commerce per i loro prodotti, abbracciando un pubblico più ampio fatto anche di giovani e coinvolgendo, ovviamente, il mercato estero.

Vendere gioielli sul web: Alberto Ferrari apre la prima gioielleria online italiana di lusso, Torinogioielli.com

Con la spinta creativa, in combinazione con la potenza del web, ha saputo ridare aria a un mercato fortemente colpito dalla crisi economica, i maestri orafi italiani guidati da Alberto hanno sentito la necessità di osare ancora di più, cavalcando lo slancio della rivoluzione che hanno vissuto in questi anni, per ampliare il concetto stesso di gioiello.

È il caso di una gioielleria Torino che dopo settant’anni di tradizione è stata in grado di rivoluzionare in Italia il business dei gioielli. È il 1949 e sono i primi anni del Dopoguerra, in una Torino intenta a medicare le sue ferite, quando Franco Colombo e la moglie Jolanda Bogi aprono Colombo Gioielli. I coniugi investono tutti i loro risparmi e la loro esperienza nella gioielleria, che cresce e prospera, passando poi alla figlia Margherita e al genero Gianfranco Ferrari, che portano avanti con orgoglio la tradizione di famiglia.

Nel 2004 è Alberto Ferrari, il ventitreenne nipote di Franco e Jolanda, a immaginare un nuovo modo di vendere i gioielli. Dopo un grosso investimento di idee e sogni, nel 2006 Torinogioielli è online.

Non un semplice negozio sul web, ma una nuova idea che vede la collaborazione dei migliori orafi italiani per sviluppare un catalogo gioielli che rimanga artigianale e italiano, sfruttando la possibilità dell'e-commerce.

Diamanti etici e gioielli personalizzati: i fiori all’occhiello di TorinoGioielli

Il catalogo di Torinogioielli offre un campionario vasto e di qualità, ma si mostra sensibile anche al valore affettivo che un gioiello richiama. Il commercio si sposta velocemente verso i diamanti etici, garantiti dal Kimberley Process, un regime commerciale multilaterale istituito nel 2003, che ha lo scopo di abbattere il commercio dei diamanti provenienti da guerre e introdurre nel mercato diamanti conflict free.

I risultati sono stati straordinari se si pensa che oggi il 99,8% dei diamanti provenienti da conflitti non raggiunge il mercato.

“Non permettiamo che il simbolo delle vostra promessa d’amore sia associato allo sfruttamento e al dolore, per questo motivo selezioniamo solo diamanti etici”: è il motto dell'azienda, un pensiero importante per chi acquista un gioiello per celebrare un avvenimento importante che segna una tappa della vita, un ricordo o solo un pensiero per qualcuno a cui si vuole bene. Un modo per unire il valore materiale del gioiello con quello etico.

Per avvicinare ancora di più il prodotto al cliente, è anche cresciuto il commercio di gioielli personalizzati. Si tratta di collane, braccialetti, anelli, orecchini realizzati secondo le preferenze del cliente e con i materiali da lui indicati. I vantaggi di questa nuova frontiera del mondo dei gioielli sono diversi:

• In qualunque momento, si avrà la certezza di indossare un pezzo unico, realizzato secondo i propri desideri e che incarna le caratteristiche che il cliente si aspetta per materiali e stile.

• Un gioiello realizzato secondo il proprio gusto, esprime in maniera impeccabile la personalità e il carattere di chi lo indossa, come nessun altro gioiello può fare, allo stesso modo di un abito realizzato da un sarto.

• L'estetica è la protagonista dei gioielli, ma un pezzo realizzato secondo le proprie idee, vede anche il combinarsi di un processo creativo che nei gioielli provenienti dai grandi brand è affidato unicamente al gusto di altri. Un gioiello personalizzato permette di scegliere i materiali, i metalli e le pietre che si desiderano, dando sfogo al proprio estro e alle proprie idee.

• La qualità di un gioiello personalizzato è sempre garantita. Di norma, il valore di un prodotto realizzato da un brand è affidato al marchio stesso; i pezzi possono essere solamente placcati o le pietre essere semi-preziose, ma con un gioiello personalizzato questo non avviene perché si partecipa al progetto e si può scegliere la qualità che si desidera raggiungere in completa sicurezza.

• La comodità è un altro vantaggio dei gioielli personalizzati. A volte si trovano gioielli che incontrano il proprio gusto, ma le pietre non sono quelle desiderate; altre volte la misura non è quella giusta o il metallo non è adatto. Con un gioiello personalizzato, questi inconvenienti non capitano perché tutto si svolge secondo le necessità e l'estro del cliente.

Il mercato dei gioielli è stato investito da una vera rivoluzione interna che ha modificato quelle caratteristiche che lo hanno contraddistinto nei suoi secoli di storia. Il passaggio all'e-commerce è stato un ottimo trampolino di lancio, ma le idee che lo hanno accompagnato sono quelle che davvero hanno segnato la svolta: l'attenzione alle esigenze umane e del pianeta - tramite scelte etiche come l'adozione di diamanti conflict free -, la voglia di rilanciare il mercato affidandolo ai giovani, mantenendo l'esperienza dei maestri, e l'innovazione di gioielli immaginati come un abito su misura, personalizzabili e che si fondessero con i gusti e le idee dei clienti, sono stati il propulsore di questo rinnovamento.

Per informazioni:

TorinoGioielli è l’esperienza web di una storica gioielleria di Torino. Promuove e propone un mercato che si sta muovendo verso un prodotto prezioso ma artigianale, capace di portare con sé l'antica arte orafa italiana e i nuovi stimoli. Un gioiello tradizionale realizzato su misura per chi vuole possedere qualcosa di unico.

Contatti:

WhatsApp: 342 803 7922

e-mail: info@torinogioielli.com