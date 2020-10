Consigli per comprare una stampante multifunzione: modelli, toner, cartucce

Ancona, 05/10/2020 - Acquistare online una stampante multifunzione è senza dubbio una soluzione pratica e comoda, se non altro per il risparmio di tempo che lo shopping su Internet garantisce. Prima di portare a termine una certa transazione, però, è necessario prestare la massima attenzione, il che vuol dire soprattutto informarsi e documentarsi in maniera meticolosa. Prima di tutto occorre capire bene di che cosa si ha bisogno; una volta valutate e verificate le proprie esigenze, poi, è possibile approfondire i punti di forza e le potenzialità dei prodotti di cui si è in cerca. Ciò vale non solo per le stampanti multifunzione in sé e per sé, ma anche per le cartucce compatibili che dovranno essere utilizzate per stampare con tali dispositivi. Meglio investire qualche minuto in più per informarsi in anticipo, insomma, piuttosto che ritrovarsi alle prese con un acquisto inutile o sbagliato.

Come fare per spendere bene

Quali sono, dunque, gli accorgimenti che vale la pena di mettere in pratica per essere certi di trovare un prodotto in linea con le proprie aspettative? È bene sapere che le stampanti multifunzione possono essere di due tipi: quelle a led, cioè a getto di inchiostro, e quelle laser. In entrambi i casi, con un po’ di oculatezza, si può riuscire a risparmiare senza rinunciare alla qualità che occorre per svolgere il proprio lavoro in maniera impeccabile.

Le cartucce servono sempre?

Non sempre c’è bisogno di comprare le cartucce: non servono, infatti, per le stampanti laser, per le quali occorrono i toner, che per altro hanno un prezzo più elevato. C’è bisogno delle cartucce, invece, nel caso in cui si propenda per le stampanti a getto di inchiostro, che sono anche le più utilizzate per la loro capacità di assicurare una qualità di stampa ottimale a un prezzo contenuto. Con una stampante di questo tipo è possibile impiegare delle cartucce rigenerate o compatibili.

La stampante multifunzione Epson

La stampante multifunzione Epson merita di essere annoverata senza dubbio tra i migliori modelli che il mercato mette a disposizione. Al di là delle sue funzioni classiche, questo dispositivo consente di adoperare uno scanner che è integrato nel corpo macchine, e in più offre la possibilità di fare fotocopie. È possibile usufruire delle diverse funzioni tramite un attacco USB o un collegamento wifi. A volte è possibile perfino ricevere i file o i messaggi di posta elettronica direttamente, in modo che il processo di stampa dei documenti possa risultare più semplice. Tali funzioni aggiuntive integrano tanto le stampanti a led quanto quelle a toner.

Dove si comprano le cartucce per le stampanti Epson su Internet

Se si è alla ricerca di Cartucce per stampanti Epson si può fare riferimento al sito Cartucce.com. Ogni settimana sono previste delle speciali promozioni su tutti i toner e su tutte le cartucce: per esempio possono essere inviati degli omaggi allegati a ogni ordine, oppure si può beneficiare di sconti sulle spese di spedizione. Per conoscere tutte le offerte speciali in anteprima basta registrarsi alla newsletter, così da essere sempre aggiornati. Nato nel 2000, Cartucce.com è uno degli e-commerce più affidabili per la vendita di cartucce e materiale consumabile per stampanti: lo dimostra anche l’alto numero di fan che hanno messo Like alla pagina Facebook del negozio.

Le stampanti laser

Una stampante laser ha un prezzo più alto rispetto a un modello a getto di inchiostro: la spesa superiore, tuttavia, è motivata dal fatto che la qualità di stampa di cui si può beneficiare è più elevata. Le stampanti a getto di inchiostro, in ogni caso, si lasciano preferire per un uso domestico e in tutti i casi in cui si ha la necessità di stampare in modo saltuario. La spesa da affrontare è davvero minima, visto che una stampante multifunzione Epson costa al massimo una cinquantina di euro. Nel caso in cui si necessiti di un utilizzo più continuativo e professionale, invece, conviene optare per una stampante laser, che garantisce prestazioni più elevate a fronte di prezzi superiori.

Le cartucce

Sono molteplici le tipologie di cartucce che si possono scegliere per una stampante multifunzione: conoscerle tutte vuol dire essere in grado di valutarne i punti di forza e i vantaggi offerti. Le cartucce possono essere distinte in rigenerate, compatibili e originali. Si parla di cartucce rigenerate per fare riferimento a prodotti che in precedenza sono già stati usati e che sono stati ricaricati con inchiostro compatibile dopo che l’inchiostro originale è terminato. I kit di ricarica presenti in commercio sono più che sufficienti per rigenerare le cartucce, ma in alternativa si può fare affidamento su un qualunque esperto del settore.

Le cartucce compatibili

In vendita si possono trovare anche le cartucce compatibili: la compatibilità con la stampante che si adopera è garantita dal fatto che l’involucro in cui è presente l’inchiostro non viene sostituito. Il problema è che proprio per questo motivo con il passare del tempo la cartuccia tende a danneggiarsi, anche perché il meccanismo di funzionamento non viene toccato. Gli esperti raccomandano di arrivare al massimo a tre ricariche. In sostanza, le cartucce rigenerate meritano di essere considerate una valida alternativa rispetto alle altre soluzioni, anche perché costano poco, ma garantiscono standard di qualità un po’ più bassi per ciò che concerne le stampe.

Le cartucce originali

Le cartucce originali, come il loro attributo lascia intuire, vengono sviluppate e realizzate in maniera specifica per la stampante che si usa, dal momento che sono generate dal produttore di riferimento. Sotto il profilo della qualità di stampa non ci possono essere soluzioni migliori, ma c’è da tenere conto del loro prezzo piuttosto elevato. Ecco perché, quando si ha la necessità di spendere poco, conviene puntare sulle cartucce compatibili, che garantiscono una qualità di stampa migliore di quelle rigenerate. I livelli di efficienza e di affidabilità sono simili a quelli di una cartuccia originale, ed è sufficiente badare alle istruzioni segnalate in etichetta per avere la certezza che la cartuccia in questione possa essere usata con la stampante che si possiede.

Per saperne di più:

Cartucce.com è un pioniere del web per la vendita online di consumabili per stampanti. Da 20 anni la nostra azienda è il punto di riferimento su internet per questo settore, proponendo toner e cartucce a prezzi vantaggiosi e con la migliore qualità sul mercato. Consigliamo ai nostri clienti di frequentare spesso il nostro sito cartucce.com per tenersi aggiornati sulle promozioni che ogni settimana vengono proposte. Con l’iscrizione alla newsletter gli utenti possono ricevere le offerte speciali direttamente nella casella di posta.

Contatti:

E-mail: info@cartucce.com