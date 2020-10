Electrolux PerfectCare 900, la nuova era dell’asciugatura

Milano, 5 ottobre 2020 - Chi pretende il meglio dall’asciugatura del bucato, sceglie Electrolux PerfectCare: la nuova era dell’asciugatura. È l’esclusiva gamma di asciugatrici che rappresenta il complemento perfetto per la lavatrice, garantendo le migliori performance di sempre, per capi come nuovi, più a lungo.

È l’innovazione a caratterizzare le asciugatrici PerfectCare, che si distinguono per il loro portato tecnologico. Oltre all’interfaccia intuitiva, a seconda del modello, prevedono:

• Tecnologia CycloneCare System. Si tratta dell’innovativo sistema di asciugatura a spirale che consente all’aria, proveniente da ogni angolazione del cesto, di asciugare ogni capo anche nei punti più difficili, come le tasche dei jeans.

• Tecnologia DelicateCare System. Salvaguarda forme e caratteristiche di qualsiasi capo, gestendo la temperatura e il movimento del cesto a seconda del tipo di tessuto.

• Tecnologia GentleCare System. Permette di asciugare a una temperatura più bassa nel confronto con le asciugatrici tradizionali.

Sono tutte tecnologie che costituiscono parte integrante del modello Electrolux asciugatrice PerfectCare 900, la soluzione per l’asciugatura perfetta per la cura dei propri capi. I programmi di asciugatura performanti cambiano il modo di occuparsi del guardaroba, con specifiche differenti a misura di ogni indumento.

Ricorrendo all’efficienza di CycloneCare System, che utilizza un flusso d’aria a spirale ed appositi sensori, viene asciugato in modo ottimale qualunque tessuto, anche in quelle zone più difficili da raggiungere, come tasche e cuciture.

PerfectCare 900 assicura risultati professionali con la massima semplicità e la comodità di restare tranquillamente a casa. L’asciugatura del bucato è uniforme, lasciando inalterati la forma, l’aspetto e la struttura dei tessuti, con la sicurezza di custodire nel tempo l’integrità dei capi più preziosi.

Grazie al Programma Seta, ad esempio, è possibile asciugare in assoluta serenità anche i capi 100% seta. Con la rotazione a bassa velocità abbinata alle inversioni del cesto, le pieghe vengono ridotte al minimo, garantendo una sopraffina delicatezza di asciugatura anche delle sete più ricercate.

La tecnologia SmartSense System, invece, sfrutta sensori di precisione che rilevano l’umidità dei capi in modo ancora più preciso rispetto al passato. Così i tessuti vengono asciugati in modo uniforme e protetti dalla sovrasciugatura, senza che si restringano o perdano la forma.

L’asciugatrice può essere inoltre collegata all’app My Electrolux Care, che fornisce consigli su come prendersi cura dei propri capi, permette di salvare i programmi di lavaggio usati più spesso tra i “Preferiti” e utilizzare le impostazioni dell’app. Un’esperienza che rende più efficace e veloce l’uso dell’asciugatrice.

La gamma di asciugatrici Electrolux annovera anche altri modelli:

• PerfectCare 800 con tecnologia Vapore PRO (che aggiunge il vapore per distendere e rinfrescare i tessuti e ridurre le pieghe di un terzo);

• PerfectCare 800 con tecnologia DelicateCare System (che preserva forme e caratteristiche di qualsiasi capo, regolando la temperatura e il movimento del cesto in base al tipo di tessuto);

• PerfectCare 700 con tecnologia GentleCare System (che dimezza la temperatura per la massima cura).

Della proposta fanno inoltre parte molti altri dispositivi che interpretano la sostenibilità tecnologica di Electrolux per migliorare il modo di vivere la casa e la quotidianità. Preziosi alleati come Electrolux lavastoviglie e l’apprezzata gamma di Electrolux forni.

Dove acquistare i dispositivi Electrolux e risparmiare? Promozione Better home, better you di Onlinestore

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, Onlinestore ha attivato la promozione Electrolux: Better home, better you. Acquistando un’asciugatrice, un forno a vapore o una lavastoviglie tra i modelli in promozione, il cliente riceve in regalo fino a 500€ in buoni esperienze per le proprie attività preferite, in casa e fuori.

Al risparmio assicurato dall’offerta speciale s’aggiungono la comodità dell’eccellente servizio clienti e rapidi tempi di consegna, che hanno contribuito a rendere l’e-commerce il riferimento nell’elettronica di consumo. Insieme a molti altri vantaggi, come la possibilità di attivare la Onlinestore Protection, la protezione per i propri dispositivi.

Approfitta anche tu di quella convenienza e autorevolezza che hanno portato a decine di migliaia di feedback positivi verificati. Scegli la Promozione Electrolux su www.onlinestore.it per il tuo nuovo elettrodomestico. Onlinestore: compri sul web, succede a casa tua.

Ufficio Stampa Fattoretto Agency

https://fattoretto.agency/