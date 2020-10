AllForFood attrezzature ristorazione, la qualità è online

Milano 6 Ottobre 2020. Un catalogo composto da oltre 40.000 prodotti, la qualità dei migliori marchi del settore, prezzi vantaggiosi e possibilità di noleggio operativo. È così che AllForFood.com è diventato il riferimento italiano per l’acquisto online di attrezzature ristorazione e macchine alimentari.

Attivo dal 2007, l’e-commerce si rivolge a tutti i professionisti della ristorazione, con una proposta studiata per rispondere alle necessità di ristoranti, pizzerie, macellerie, pasticcerie, ecc. Articolato e completo, il catalogo comprende attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale.

Navigando tra le varie sezioni di www.allforfood.com troviamo cucine professionali fino ad otto fuochi, forni per pizza e per gastronomia, friggitrici professionali con alimentazione elettrica e a gas, girarrosto, fry top, griglie e molto altro ancora.

Estremamente nutrita anche la sezione dedicata alla linea freddo, con armadi refrigerati, abbattitori di temperatura, celle frigorifere, banchi frigo, ecc. Una vasta gamma di soluzioni per una cucina a misura delle proprie esigenze professionali.

Convenienza e qualità al servizio dei ristoratori

AllForFood ha convinto centinaia di professionisti della ristorazione, come dimostrano le recensioni positive certificate da eKomi. Un risultato raggiunto anche grazie alla convenienza che contraddistingue la proposta.

Le partnership con fornitori e produttori consentono all’e-commerce di applicare prezzi competitivi a prodotti di qualità superiore. Il risparmio cresce nella sezione Offerte, che contiene centinaia di promozioni a tempo.

La qualità è al primo posto. L’offerta è composta esclusivamente dai migliori brand del settore, tra cui Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Domino, Isa, Scab Design, IGF, Bras e IFI. Oltre il 98% dei prodotti è Made in Italy, la restante quota riguarda articoli di importazione, accuratamente selezionati per garantire la medesima efficienza.

Il cliente beneficia inoltre di un servizio di assistenza professionale in ogni fase dell’acquisto. Personale altamente qualificato è a disposizione sia per consigliarlo nella selezione del prodotto migliore, che per fornire informazioni sulle procedure di vendita.

Nessun problema persino nell’improbabile ipotesi di danni dovuti al trasporto o difetti di conformità dei prodotti. Le spedizioni sono sempre assicurate e la garanzia fornita da AllForFood include la riparazione di malfunzionamenti senza spese per l’acquirente.

Il cliente è tutelato anche per quanto riguarda le transazioni. I pagamenti avvengono con carta di credito, PayPal, bonifico e contrassegno (con anticipo del 30%).

A chi cerca un’alternativa all’acquisto lo shop propone il noleggio operativo, opzione possibile grazie alla partnership con Grenke. Le ragioni per sceglierlo sono molte: consente di allestire il locale mantenendo liquidità e capacità creditizia, i canoni sono completamente deducibili e i pagamenti hanno importo costante.

