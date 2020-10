RGI nomina Cécile André Leruste CEO del gruppo

Esperta del settore, giocherà un ruolo chiave per accelerare la crescita di RGI come innovatore del mercato assicurativo internazionale

MILANO, 6 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- RGI, leader europeo nella trasformazione digitale del mercato assicurativo, ha annunciato oggi la nomina a Group CEO di Cécile André Leruste, che succede al CEO ad interimChristophe Quesne.

Data la sua importante esperienza alla guida di aziende internazionali, il consiglio di amministrazione ha scelto Cécile André Leruste per guidare la crescita di RGI Group sia a livello nazionale che internazionale.

André Leruste può contare infatti su oltre 20 anni di background nel settore e nella sua carriera ha ricoperto vari ruoli strategici di successo. Il suo incarico precedente era quello di Managing Director per l'Europa di Accenture Global Banking, dove ha promosso le partnership con i grandi software player del settore. Prima di entrare in Accenture, André Leruste ha ricoperto vari ruoli in McKinsey in Italia e in Asia, in Société Générale, in cui ha avuto la leadership della divisione Leasing, in Roland Berger e Capgemini. Si è laureata alla HEC Paris business school e ha conseguito un MBA presso la Wharton School della University of Pennsylvania.

Gioia Ghezzi, Presidente di RGI Group, ha commentato: "A nome del consiglio di amministrazione, sono lieta di dare il benvenuto a Cécile come nuovo CEO del Gruppo. La sua esperienza e la sua competenza sono ben note e molto apprezzate nel settore e crediamo che la sua leadership sarà fondamentale per il successo di RGI Group, nella sua mission di partner innovativo all'avanguardia per le Compagnie assicurative. Vorremmo anche ringraziare sentitamente Christophe per aver svolto il ruolo di CEO ad interim in questo importante periodo di transizione".

Cécile André Leruste ha aggiunto: "RGI è un leader internazionale nel settore tecnologico assicurativo e ha un notevole potenziale di espansione come player nellatrasformazione digitale del mercato assicurativo globale. Non vedo l'ora di entrare a far parte di RGI Group e di lavorare a fianco di un management team di talento in questa fase di ulteriore crescita".

Raja Hadji-Touma, Partner di Corsair Capital, ha commentato: "Cécile è una leader di grande esperienza, con una forte visione del futuro del software assicurativo, che la rende la figura ideale per guidare la società. Siamo molto felici di lavorare con lei per sostenere il percorso di espansione di RGI e il suo posizionamento di successo a lungo termine".

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/1307657/Cecile_Andre_Leruste_CEO_RGI_Group.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1307658/RGI_Logo.jpg

Logo: