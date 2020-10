BPER Banca, focus sulle strategie export nell’era della pandemia

Le strategie per l'internazionalizzazione sono cambiate radicalmente a causa del Covid-19, il digitale è divenuto la leva centrale per creare e mantenere le relazioni con i mercati esteri, così come fissato nelle linee guida del PATTO PER L’EXPORT emanate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale lo scorso 8 giugno. Per questo è fondamentale definire un buon piano di web marketing per l'export che utilizzi correttamente strumenti quali social media ed e-commerce: se ne parlerà giovedì 15 ottobre dalle 16 alle 17 nel webinar “Digital Export” curato dall’Ufficio Mercati Internazionali di BPER Banca. Si tratta di un importante momento di formazione e confronto, gratuito e a numero chiuso, dedicato in particolare agli imprenditori di Abruzzo e Molise.

Il webinar prevede la partecipazione di Gabriele Carboni, CEO Co-Founder di Weevo, partner del Gruppo BPER, e di Michele Bandini, Responsabile Customers Internationalization - Ufficio Mercati Internazionali di BPER Banca.

Nei giorni successivi all’evento è inoltre offerta agli imprenditori la possibilità di organizzare incontri individuali di approfondimento col consulente.

A conferma della partecipazione si chiede di compilare il format al seguente link entro e non oltre il 13 ottobre: https://gruppobper.wufoo.com/forms/s16v1y9v0sdl9z9/

