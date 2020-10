Come gestire la ripartenza?

Trasformare il business e adeguarlo alle nuove necessità e al nuovo contesto. In esclusiva su Le Fonti TV, un’intera settimana dedicata al futuro del comparto Finance

Milano, 12 ottobre 2020 – Il ruolo della finanza e la sua capacità di supportare il business a gestire dinamicamente l’azienda in una serie di scenari variabili sarà cruciale per la ripresa. In risposta al clima di incertezza e preoccupazione, dal 12 al 18 ottobre Le Fonti TV organizza una settimana televisiva con i principali player di settore.

Focus del periodo è sicuramente il fabbisogno di liquidità. Durante la settimana grande attenzione sarà data al tema di accesso al credito, soprattutto da parte delle PMI, fulcro dell’imprenditoria italiana. In questo contesto, un ruolo importante sarà giocato dal FinTech e dall’accesso a forme di credito alternativo. Sono davvero potenti acceleratori per la crescita e un reale aiuto per le imprese italiane?

La scarsa liquidità va ad influire anche sulla tenuta finanziaria dell’azienda che, di conseguenza, si affida all’expertise dei propri CFO per supportare Business e Corporate Development. Si è ormai testimoni di una trasformazione del ruolo, che richiede nuove competenze, sviluppo di soft skill e una maggiore flessibilità.

Le Fonti dedicherà un focus anche al protagonista indiscusso del lockdown: lo Smart Working e la conseguente necessità di riorganizzare il lavoro. Impossibile per le aziende che vogliono sopravvivere alla crisi pensare di rimanere ancorate al passato, la finance digital evolution non può più essere destinata a poche realtà pioniere, ma deve essere estesa a tutto il comparto.

Le aziende, già pesantemente toccate dalla crisi, si trovano a dover fare i conti anche con la recente Riforma Fiscale. Per la prima volta, la materia è entrata nel novero della responsabilità 231. Una rivoluzione a cui molti ancora non sono preparati. Come proteggersi al meglio?

Il main event della settimana andrà in onda giovedì, 15 ottobre dalle ore 15.15 e sarà visibile al seguente link: Le Fonti - Finance Tax TV Week

Alcuni speaker e partner dell’evento:

• Francesco Brami, CEO, CHANGE CAPITAL

• Massimo Ferrari, Presidente, AFI - ASSOCIAZIONE FISCALISTI D'IMPRESA

• Giorgio Perroni, Founding Managing Partner, PERRONI E ASSOCIATI

• Carlo Bani, Head of Tax Italy, NOVARTIS FARMA

• Alessandro Bucchieri, Group Tax Director, ENEL

• Flavio Caruso, Chief Financial Officer Cluster Europe, SANDOZ

• Roberto Giancarlo Daverio, Presidente, ACMI Credit Collection Manager, THE ADECCO GROUP

• Gaetano Ievolella, CFO, MOLTENI FARMACEUTICI

• Antonio Veneruso, Responsabile Tax Department, ARTSANA

• Emanuele Marchini, Country Tax Lead – Italy, SHELL

