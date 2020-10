BPER Banca sostiene il passaggio di Progea in Emerson

Nell’operazione, finalizzata lo scorso 30 settembre, l’Istituto ha svolto il ruolo di financial advisor

Modena, 15 ottobre 2020 - E’ stata finalizzata lo scorso 30 settembre la cessione dell’intero pacchetto di quote di Progea Srl al gruppo americano quotato Emerson, alla quale BPER Banca ha partecipato in qualità di financial advisor dei soci venditori.

Progea, fondata a Modena nel 1991 dai fratelli Paolo e Claudio Fiorani, è attiva nella produzione di piattaforme software per l'automazione industriale, dove ricopre una posizione di leadership nel segmento SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition/Human Machine Interface).

“L’operazione Progea-Emerson - ha commentato Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca - costituisce un esempio concreto del rapporto di partnership di lungo periodo che cerchiamo di instaurare con le imprese del territorio. Abbiamo infatti seguito Progea sin dalla sua nascita, sostenendola nel virtuoso percorso di crescita, che l’ha portata ad essere un player di riferimento mondiale nel proprio segmento di mercato. Siamo soddisfatti, come banca e come professionisti, di aver potuto aiutare i fratelli Fiorani e gli altri soci di Progea, presenti ancora oggi in azienda in ruoli manageriali, a realizzare questa operazione, che consentirà alla società di proseguire, ancora più forte, nel suo sviluppo”.

Paolo Fiorani, General Manager di Progea, ha affermato: “Questa operazione rappresenta il coronamento di una lunga avventura imprenditoriale e l’avvio di un nuovo percorso professionale in una prestigiosa e stimolante realtà multinazionale, qual è Emerson. Un ringraziamento va alla squadra di consulenti che ci ha affiancato nel progetto, contribuendo alla sua realizzazione: il team di M&A Advisory di BPER Banca, l’avv. Po dello Studio Legale Giuseppina Po e il dott. Antonio Cherchi, fiscalista dello Studio Professionisti Associati”.

