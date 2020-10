Arriva in Italia la collezione di moda Lidl

Dal 16 novembre la collezione andata sold out in poche ore in tutta Europa sarà disponibile anche nei punti vendita italiani

Milano, 20 ottobre 2020 – Arriva anche in Italia il fenomeno fashion che la scorsa estate ha imperversato in mezza Europa: la prima collezione di moda firmata Lidl. Sneakers, calzini, ciabatte e t-shirt con l’iconico logo Lidl e i suoi colori decisi e brillanti saranno disponibili in tutti gli oltre 660 punti vendita dell’Insegna a partire dal 16 novembre con un numero limitato di pezzi.

Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione Lidl Italia dichiara: “La collezione di moda targata Lidl fatta di t-shirt, scarpe, ciabatte e calzini che riprendono il nostro logo è un modo simpatico per rendere omaggio ai nostri clienti che, da sempre, si definiscono dei veri e propri “fan di Lidl”. Il design è stato sviluppato internamente da Lidl, giocando con i colori del nostro brand. Il grande successo che la nostra “Lidl Fan Collection” ha avuto nei Paesi in cui è stata in vendita è stato inaspettato e sorprendente, segno di come Lidl sia davvero un brand innovativo e al passo con i tempi”.

La nuova collezione è stata pensata per rendere omaggio in modo simpatico e irriverente a tutti clienti dell’Insegna, che si definiscono da sempre dei veri e propri “fan di Lidl” e che dal 16 novembre potranno indossare il loro brand preferito anche in Italia.

SNEAKERS – LIDL ITALIA

Chunky come le sneaker più alla moda del momento e dai colori bold come un quadro di Mondrian: ecco la sintesi perfetta della scarpa Lidl. Prezzo: € 12,99

CALZINI SPORTIVI – LIDL ITALIA

Il calzino sportivo di spugna è forse il capo più rivalutato degli ultimi anni. Abbinato alle ciabatte, un tempo avrebbe fatto inorridire i più, ora è un must da portare con ironia e leggerezza. Prezzo: € 2,99

CIABATTE – LIDL ITALIA

Da qualche anno, le ciabatte non sono più relegate a calzature da casa o da dopo-doccia in palestra, ormai sono un cardine dello stile streetwear, perfette in abbinamento al calzino di spugna. Prezzo: € 4,99

T-SHIRT – LIDL ITALIA

L’intramontabile t-shirt di cotone, must have di ogni guardaroba che si rispetti, reinterpretata giocando con il lettering e i colori del logo Lidl. Prezzo: € 4,99

Company profile Lidl

Lidl è presente in Italia da 28 anni. Ad oggi, può contare su una rete di più di 660 punti vendita in 19 regioni che occupano oltre 17.500 collaboratori. Il rifornimento quotidiano dei negozi è garantito da 10 piattaforme logistiche dislocate sul territorio nazionale. Negli ultimi anni è stato portato avanti un percorso di profondo rinnovamento dell’Insegna che, da un lato, ha coinvolto il radicale ammodernamento della rete vendita per offrire un’esperienza d’acquisto più piacevole e funzionale ai clienti, dall’altro ha visto la completa revisione dell’assortimento di prodotti a scaffale con una netta virata verso il Made in Italy. Attualmente, oltre l’80% dei prodotti offerti dall’Insegna è prodotto in Italia.

Contatti per la stampa:

LIDL Italia srl a socio unico - Ufficio Comunicazione

Via Augusto Ruffo, 36 - 37040 Arcole (VR)

Tel. 045.6135100

E-mail: stampa@lidl.it